Skvěle vybavené POCO F7 se má představit za dva týdny. Zaujme čipem i baterií

Po úspěšném startu modelů POCO F7 Pro a POCO F7 Ultra, které na svou cenu nabídly až překvapivě dobrý hardware, se značka chystá uvést základní model POCO F7. Podle čerstvých informací od serveru Smartprix proběhne jeho globální premiéra třetí červnový týden, a to nejspíš 17. nebo 19. 6.

Snapdragon 8s Gen 4 a velký OLED panel

Stejně jako u předešlých modelů se i tentokrát POCO uchýlí k přejmenování čínské varianty – v tomto případě půjde o Redmi Turbo 4 Pro. Novinka má proto dorazit s 6,83″ LTPS OLED displejem, nabízejícím 1,5K rozlišení a plynulou 120Hz obnovovací frekvenci. Vzhled podtrhne kovový rámeček, který dodá na prémiovém dojmu.

Redmi Turbo 4 Pro

Srdcem telefonu se s nejvyšší pravděpodobností stane Snapdragon 8s Gen 4, tedy čerstvá sub-vlajková alternativa s vysokým výkonem a solidní efektivitou. Dočkáme se variant s až 16 GB RAM a 512GB úložištěm. Zajímavostí bude i baterie, která v případě evropských modelů dorazí s kapacitou 6 550 mAh. Ačkoliv jde o fantastickou hodnotu, stále máme co závidět. V Indii telefon nabídne 7 550 mAh po vzoru čínského Turbo 4 Pro.

Fotoaparáty a další výbava

O něco slabší pak budou fotoaparáty – POCO F7 pravděpodobně dostane 50Mpx primární objektiv o velikosti jen 1/1,95″ a 8Mpx ultra širokoúhlou kameru. Selfie kamera dostane 20Mpx snímač. Jde nicméně o pochopitelný krok, jelikož hlavní cílovou skupinou telefonu budou uživatelé dychtící po vysokém výkonu za nepříliš vysokou cenu. Někde se tedy šetřit musí a kde jinde než na zadních kamerách.

V neposlední řadě je téměř jisté, že telefon poběží na Androidu 15 s nadstavbou HyperOS 2.0. Velmi pravděpodobně se pochlubí i certifikací IP68/IP69 pro odolnost vůči vodě a prachu.

Cena a dostupnost

Zda POCO F7 dorazí i do Česka, se nám zatím jednoznačně potvrdit nepodařilo (je to ale velmi pravděpodobné). Pokud by se sem skutečně dostalo, mohlo by stát něco okolo 11 tisíc korun. Pokud by Xiaomi nastavilo cenu jakkoli výš, střílelo by se do vlastní nohy, jelikož výkonnější model Pro u nás aktuálně lze pořídit od zhruba 13 tisíc.

Jak se na POCO F7 těšíte vy?

Zdroj: Smartprix