POCO F7 Ultra vypadá fantasticky! První uniklý render prozrazuje, na co se těšit

POCO, podznačka čínského kolosu Xiaomi zaměřená především na technologické nadšence, začátkem letošního roku přinesla modely X7 a X7 Pro. Žádným tajemstvím však není, že se v zákulisí pracuje na ještě výkonnější trojici řady F7, která by mohla přijít přibližně v květnu. Na internetu se nyní zdánlivě objevil první oficiální render vrcholného modelu Ultra, jenž mimo jiné potvrzuje dřívější zvěsti.

Černá varianta telefonu POCO F7 Ultra se objevila v příspěvku na sociální síti X, který zveřejnil účet @TechHome100. Design zařízení potvrzuje, že půjde o přeznačený telefon Redmi K80 Pro, jenž na čínský trh dorazil koncem loňského listopadu. Zvýraznit můžeme mírně vystouplý kruhový fotomodul, kde jednotlivé objektivy pomyslně tvoří trojúhelník, nebo ploché boční hrany. Samotná záda pak využívají dvě různé textury materiálu.

V současné době vše nasvědčuje tomu, že POCO F7 Ultra dorazí s vlajkovým procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Zájemcům tak nabídne špičkový výkon, ale za nižší cenu než u klasických vlajkových lodí, které například nabízí lepší fotoaparáty. Těšit se také můžeme na (až) 16 GB operační paměti a operační systém Android 15 s nadstavbou HyperOS 2 už po rozbalení. Tyto vlastnosti ostatně potvrdil i nedávno uniklý výsledek testu v platformě Geekbench AI.

V případě výbavy se v případě POCO F7 Ultra nejspíš setkáme pouze s minimálními odlišnostmi oproti čínskému modelu. Konkrétně by měl telefon přijít s menší kapacitou baterie, a to konkrétně s 5 300 mAh namísto 6 000 mAh. Podporovaný výkon dobíjení až 120 W drátově a 50 W bezdrátově by však klesnout neměl.

Redmi K80 Pro se 6 000mAh baterií

POCO F7 Ultra by dále mělo nabídnout 6,67″ AMOLED panel s QuadHD+ rozlišením a 120Hz frekvencí, 50Mpx primární fotoaparát s OIS v doprovodu 50Mpx teleobjektivu a 32Mpx ultrašíra či 20Mpx selfie kamerku.

Zdroje: X, XiaomiTime