Stahujte! POCO F7 dostává důležitou aktualizaci, zlepšuje foťáky a řeší problémy s přehříváním

POCO před několika dny zahájilo distribuci první softwarové aktualizace pro smartphone POCO F7, který byl na našem trhu uveden teprve před měsícem. Update s označením OS2.0.102.0 přináší řadu vylepšení fotoaparátu a optimalizaci chlazení, což by mělo potěšit zejména majitele, kteří si na tyto aspekty stěžovali v prvních týdnech po zakoupení telefonu. Podle oficiálního seznamu výrobce zapracoval na nedostatcích na základě zpětné vazby od uživatelů a širší komunity POCO.

Přirozenější fotky s lepší kontrolou HDR

Hlavní část aktualizace se zaměřuje na fotoaparát, kde výrobce slibuje hned několik významných vylepšení. Po instalaci nového softwaru byste měli zaznamenat přirozenější tóny pleti a lepší zachycení detailů v obličeji, spolu s vylepšeným kontrastem a přesnějším jasem u portrétních fotografií. Celkově by fotky měly být ostřejší s lepším zachováním detailů za různých světelných podmínek.

Výrazného zlepšení se dočkala také funkce HDR, která nyní lépe vyvažuje přesvícené oblasti jako je například obloha, čímž by mělo dojít k redukci přeexpozic. Venkovní scény by měly vypadat realističtěji, zejména co se týče zelených ploch a krajin, které by měly působit věrněji a přesněji. Všechna tato vylepšení jsou výsledkem zpracování zpětné vazby od uživatelů, kteří se na nedostatky v oblasti fotoaparátu často zaměřovali.

Vylepšení systémových funkcí

Kromě fotoaparátu přináší aktualizace také optimalizovaný tepelný management, což by mělo pomoci řešit problémy s přehříváním, na které si někteří uživatelé stěžovali. POCO F7 je poháněno čipsetem Snapdragon 8s Gen 4, který je vyráběn 4nm technologií a nabízí osm jader s maximální frekvencí 3,21 GHz. Přestože jde o výkonný procesor, některé testy ukázaly, že může docházet k zahřívání při dlouhodobé zátěži.

Součástí aktualizace je také bezpečnostní záplata Androidu z června 2025, která je v době vydání aktualizace již dva měsíce stará. V této oblasti by POCO mělo zapracovat na rychlejším vydávání bezpečnostních aktualizací, aby drželo krok s konkurencí.

Další aktualizace na obzoru

Zajímavou informací je, že POCO již oznámilo přípravu další aktualizace, která by měla být vydána do konce srpna 2025. Tato aktualizace, předběžně označovaná jako OTA3, by měla přinést další vylepšení a funkce pro POCO F7. Společnost zatím neprozradila konkrétní obsah této připravované aktualizace, ale dá se předpokládat, že bude obsahovat další optimalizace na základě průběžné zpětné vazby od uživatelů.

Zaznamenali jste podobné problémy u POCO F7?