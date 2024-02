Telefony řady POCO F většinou nabízejí velmi dobrý poměr mezi cenou a výkonem, loňské POCO F5 Pro lze stále považovat za jeden z nejlepších mobilů své třídy a nástupce na tom nemá být jinak. Unikly totiž podrobnosti o dosud nepředstaveném čipu od Qualcommu, který má nabídnout vynikající výkon a právě v POCO F6 by si mohl odbýt svou premiéru.

Čipset, který bude Poco F6 pohánět, nese interní označení „SM8635“ a je postaven na 4nm výrobním procesu od TSMC. Srdcem tohoto čipsetu je hlavní jádro Cortex-X4, které běží na frekvenci 2,9 GHz, grafický výkon obstará Adreno 735 s taktem 900 MHz. Výkon čipsetu má být někde mezi Snapdragonem 8+ Gen 1 a Snapdragonem 8 Gen 2, což znamená, že by měl nabídnout špičkový výkon, který uspokojí drtivou většinu uživatelů včetně hráčů náročných her. V AnTuTu si prý čip vysloužil skóre přes 1,7 milionu bodů.

Je zajímavé, že Qualcomm má v přípravě také čipset „SM7675“, který by měl být na trhu znám jako Snapdragon 7+ Gen 3. Ten se přitom (alespoň na papíře) podob právě čipu, který je interně označován jako „SM8635“. Už z těchto označení je zjevné, že bájný čipset bude patřit do rodiny Snapdragon 8, podle mého skromného odhadu může jít klidně o Snapdragon 8+ Gen2, ale to by vylučovalo spekulaci o tom, že má mít výkon někde mezi 8+ Gen 1 a 8 Gen 2.

Really wonder what the difference between SM8635 and SM7675 will be. They both show up looking basically identical, but…. I've never seen this happen with anything Qualcomm. Two model numbers for the same chip…

— Roland Quandt (@rquandt) January 30, 2024