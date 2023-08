POCO F5 Pro je jedním z nejvýhodnějších telefonů v cenové kategorii okolo 13 tisíc

Ukážeme si zajímavé vychytávky systému MIUI 14, kterým je telefon vybaven

Potěšíme hráče i odpůrce průstřelu předního fotoaparátu

Společnost Xiaomi představila v květnu telefon POCO F5 Pro, který slibuje zážitek blížící se vlajce za polovinu ceny. Na ty nejlepší vlastnosti jsme se dívali v jednom z předchozích textů, nyní si rozebereme vychytávky systému MIUI 14. Jasně, POCO má MIUI trochu ořezanější než telefony přímo od Xiaomi (nejvíce mě mrzí absence velkých složek), ale stále je zde přístup k hromadě užitečných funkcí.

1. Nové widgety

Widgety jsou běžnou součástí každého Android telefonu, avšak MIUI nabízí některá vlastní užitečná řešení. S MIUI 14 máte k dispozici širokou škálu nových widgetů, které můžete umístit přímo na domovskou obrazovku. Díky nim máte rychlý a pohodlný přístup k důležitým informacím, jako je aktuální počasí, události, zprávy a další. Mimo to si ale můžete připnout na plochu třeba také kalkulačku, nebo widget s rychlým vytvořením poznámky.

2. Režim Game Turbo

Milovníci mobilního hraní ocení v MIUI 14 vylepšený režim Game Turbo. Tato funkce umožňuje optimalizovat výkon telefonu specificky pro hraní her. Navíc si ho můžete přizpůsobit k obrazu svému. Lze si vybrat mezi několika režimy výkonu, přičemž u každého z nich přehledně vidíte, o kolik fps jste si polepšili. Samozřejmě si lze nastavit také režim Nerušit, pořídit záznam vaší hry nebo změnit hlas v chatu na dívku, ženu, robota, nebo dospělého muže.

3. Rozpoznání textu z fotek

Konečně se i Xiaomi naučilo rozpoznat text z fotek. Vše funguje překvapivě dobře, takže můžete zapomenout na obtíže spojené s ručním přepisováním textu. Tu a tam opravíte nějakou chybu, ale nejde o nic hrozného. Vidíte, že i se zmuchlanou účtenkou si poradil překvapivě dobře. Můžete tedy snadno převést do textu nějaký papír s textem, vizitku, složení potraviny, cokoliv vás napadne.

Je to ještě náramek? Xiaomi Smart Band 8 Pro vypadá jako hodinky a má nádherný displej čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

4. Efektivní vyhledávání v Nastavení

Vyhledávání specifických nastavení ve vašem smartphonu může být zdlouhavým úkolem. Většina telefonů už dnes umí najít skrz vyhledávání funkce, které jsou zašité hluboko v nastavení a právě v MIUI se situace dost zlepšila. Stačí zadat klíčovou frázi nebo slovo a systém vám automaticky doporučí nastavení, které zřejmě hledáte.

Spolupráce Tento článek vznikl ve spolupráci s firmou Xiaomi. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

5. Skrytí průstřelu

Pro ty z vás, kteří preferují displej bez rušivých prvků je zde možnost skrytí průstřelu předního fotoaparátu. To se může hodit třeba při hraní her nebo sledování filmů, skrýt jej můžete ale i v momentech, kdy vám bude zlobit nějaká appka. Stačí jít do Nastavení > Oznámení a centrum ovládání > Stavový řádek > Skrýt notch.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jaké další vychytávky v MIUI používáte?

Zdroj: vlastní