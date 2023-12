Stahujte! Oblíbené POCO obdrželo HyperOS v České republice

Uvolňování HyperOS začalo překvapivě ještě před koncem letošního roku

V České republice update hlásí první majitelé POCO F5, máme aktualizováno

Zatím vám update nepřišel? Zkuste v nastavení telefonu změnit region…

POCO F5 je telefon se skvělým poměrem cena versus výkon, za své peníze dostanete stylový přístroj s procesorem Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, který bez problémů porazí většinu telefonů za stejnou cenu. Teď už navíc s Androidem 14 a HyperOS.

Aktualizace se začala šířit v předchozích dnech a je to pro mě trošku překvapení, osobně jsem očekával, že přednost dostanou nejdražší telefony od Xiaomi. Ale také u mateřské značky se očekávaný update už začíná šířit, budeme vás průběžně informovat.

Po aktualizaci reaguje POCO F5 extrémně rychle na každý povel, update telefonu výrazně prospěl. Nečekejte úplnou revoluci, většinu věcí a funkcí najdete na stejném místě. Alespoň pár důležitých novinek ale zopakuji – lehce přeskupená je nabídka nastavení, některé funkce jsou „více po ruce“. Nejvíce se mi líbí nová zamykací obrazovka, kompletní přehled změn proti MIUI 14 přímo na screenshotech najdete v našem velkém přehledu.

Aktualizace se šíří postupně, pokud ji ale do telefonu chcete dostat o něco dříve než ostatní, určitě si v telefonu změňte region! Tento trik funguje u telefonů Xiaomi, Redmi a POCO už mnoho let a podle všeho bude fungovat úplně stejně také v roce 2024. Nemusíte se ničeho být, neprovádíte žádnou nevratnou změnu telefonu. Jak na to?



1. zamiřte do nastavení, Další nastavení

2. v položce oblast zvolte Indie (jazyk telefonu se nezmění)

3. vraťte se do nabídky nastavení a opětovně vyhledejte aktualizace

Ať už se vám následně update na HyperOS nabídne či nikoliv, kdykoliv můžete vrátit region opět na Česko. Pokud se vám ani po absolvování tohoto procesu update nenabídl, nemusíte být smutní. Nemělo by to trvat dlouho a dorazí do vašeho mobilního telefonu. Podobně jako vy, čekají majitelé milionů telefonů Xiaomi, Redmi a POCO, pro které výrobce slíbil HyperOS vydat. Sám dostupnost nových aktualizací kontroluji každý den. Tip na závěr – pokud chcete sledovat, jak se objevují jednotlivé verze HyperOS, doporučuji tento Telegram kanál.

Už vám do POCO F5 přišel HyperOS?

Zdroj: Vlastní