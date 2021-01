Poco F2 se blíží. Nabídne opět výborný poměr mezi cenou a výkonem?

Poco F1, neboli Pocophone F1 byl představen již v roce 2018 a díky svému vlajkovému čipsetu a nízké ceně se stal okamžitým hitem. Nyní to vypadá, že se blíží také Poco F2, který ale bude směřovat trochu jinam.

Společnost od doby, kdy byl Poco F1 představen uvedla spoustu jiných telefonů, ovšem žádný nástupce nepřišel. Společnost totiž na Twitteru zveřejnila teaser právě na Poco F2. O telefonu zatím nebylo nic prozrazeno, ovšem existují jisté spekulace. Ty říkají, že bude telefon disponovat čipsetem Snapdragon 732G a bude vybaven 120 Hz AMOLED displejem. O výdrž se má starat 4250 mAh baterie s podporou reverzního nabíjení.

The stage is set! The fun has begun! Let us get ready to take it to the next level!

Excited? You should be, coz the next year is going to be even crazier.

While we enjoy, let us look back at everything we've achieved together! Thank you ❤️ pic.twitter.com/K0432jSj8B

— POCO India (@IndiaPOCO) December 31, 2020