Hledáte pouzdro pro POCO C65? Máme řešení!

POCO C65 patří k nejlevnějším telefonům současnosti

Telefon s 256 GB paměti pořídíte pod čtyři tisíce korun

Nabídka příslušenství nebyla v prvních týdnech ideální

Extrémně levné POCO C65 u zákazníků zabudovalo, v posledních týdnech ale napříč platformami lidé poptávají pouzdro a tvrzené sklo na tento pěkný telefon. Pravdou je, že nabídka příslušenství během startu prodeje nebyla ideální, tohle Xiaomi nepohlídalo…

Situace se ale rychle mění, průhledný obal si můžete na POCO C65 pořídit už dnes, brzy bude následovat pouzdro typu kniha a chybět nebude ani tvrzené sklo. Navíc nemusíte koukat na zahraniční obchody, vše pořídíte v České republice.

FIXED Topic

Průhledný obal už do svého portfolia zařadil Fixed, český výrobce příslušenství. Pořídit si jej můžete přímo na oficiálním eshopu a jsem zvědav, jestli má výrobce dostatečnou zásobu. Sám jsem průhledný obal Fixed používal na Xiaomi 13 a nemám k němu žádné výhrady. Dříve jsem u těchto obalů trochu bojoval se žloutnutím (většinou přibližně po roce používání), u současných modelů jsem ale tento problém ještě nepozoroval.

V minulosti jsem to řešil nákupem dalšího kusu, při ceně kolem 200 korun to není velká investice. Brzy by se navíc mělo objevit pouzdro typu kniha a slíbené tvrzené sklo. Už příští měsíc se chystám na test tohoto levného telefonu a jsem zvědav, jak se mi POCO C65 bude líbit. Krátkou dobu jsem s ním strávil ještě před Vánoci, dlouhodobé zkušenosti to zatím nejsou.

Zdroj: Fixed