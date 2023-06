Počasí Google se zřejmě dočká samostatné aplikace

K představení by mohlo dojít ještě tento měsíc

Loni jsme se konečně dočkali samostatné aplikace Počasí od Googlu na chytrých hodinkách s Wear OS a podle všeho americká firma pracuje také na verzi pro mobily a tablety. Konečně. Nebude tedy závislá na aplikaci Google, jako je tomu nyní.

Této skutečnosti si všimlo několik redaktorů z webu 9to5google, zmínka je uvedena v kódu aplikace Hodiny Google. K oficiálnímu představení by mělo dojít poměrně brzy, spekuluje se dokonce o tom, že aplikace přijde na trh současně s Pixel Foldem a Pixel Tabletem. Ty mají přijít na trh ke konci června. Přinést by mohla mnoho novinek a jednou z nich bude hluboká integrace právě s aplikací Hodiny Google. Počasí by si z ní vzalo města, které máte uložené a zobrazovala by vám ve widgetu konkrétní údaje.

Provázanost však bude oboustranná. Aplikace Hodiny se dočká několika nových prvků a upozorní uživatele na jasný den, sněhovou bouři, horko, tropickou bouři nebo třeba hurikán či sníženou viditelnost.

Ocenili byste samostatnou aplikaci Počasí Google?

Zdroj: 9to5google