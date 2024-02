Dvojice inženýrů všem předvedla, že pracovníci Googlu jsou velmi kreativní a schopní. A že dokážou pracovat rychle a efektivně i v menším týmu. Vyvinutí emulátoru, který dokáže spustit PSP hry i na PlayStation Portal, jim trvalo jen něco málo přes měsíc.

Playstation Portal je přenosná herní konzole, kterou na trhu najdeme od listopadu minulého roku, a prodává se u nás za cca 5 390 Kč. Můžete na ní hrát pouze s využitím streamingu. A k dispozici jsou vám jen tituly, jež máte na vaší PS5 už nainstalované.

After more than a month of hard work, PPSSPP is running natively on PlayStation Portal. Yes, we hacked it. With help from xyz and @ZetaTwo pic.twitter.com/AXuRROo6Ip

— Andy Nguyen (@theflow0) February 19, 2024