Sony překvapí: PlayStation Portal se prý dočká OLED verze

Sony má letos uvést na trh OLED verzi streamovacího handheldu PlayStation Portal
Informace pochází od uznávaného insidra KeplerL2, který má solidní track record
Současný Portal s LCD displejem se ukázal jako překvapivý komerční úspěch

Adam Kurfürst
Publikováno: 1.2.2026 22:00

PlayStation Portal možná není klasická herní konzole – hry na něm neběží lokálně, pouze se na něj streamují – ale Sony jej zjevně nepovažuje za vedlejší projekt. Podle čerstvých informací od insidera KeplerL2, který se v minulosti opakovaně trefil nejrůznějšími hardwarovými úniky, má japonský gigant letos představit OLED verzi tohoto handheldu.

Tichý úspěch si zaslouží upgrade

KeplerL2 se na fóru NeoGAF nechal slyšet, že Portal je natolik úspěšný, že se Sony „chystá uvést další verzi ještě letos". Na dotaz, co nový model přinese, stručně odpověděl, že OLED displej. Vzhledem k tomu, že současný Portal disponuje 8″ LCD panelem, jde o logický upgrade, který by mohl přilákat nové zájemce. Podobný krok ostatně učinilo Valve u svého Steam Decku.

PlayStation Portal od svého uvedení v roce 2023 ušel zajímavou cestu. Původně zařízení určené čistě pro streamování her z PlayStation 5 v domácí síti se díky nedávné aktualizaci konečně proměnilo v cloudový handheld, na kterém si zahrajete i mimo domov. Komunita reaguje převážně pozitivně, byť někteří, jak upozorňuje server Wccftech, volají po dalších vylepšeních – 120Hz panelu pro plynulejší obraz při 40 FPS režimech, lepší Wi-Fi nebo větší baterii. Zda Sony vyslyší i tyto požadavky, zatím nevíme.

V přípravě je i plnohodnotný handheld

KeplerL2 zmínil i zcela samostatně pracující herní handheld, který využije procesor postavený na architektuře RDNA 5 od AMD. Ten by se měl na trh dostat později, dost možná společně s konzolí PlayStation 6.

Všechna tvrzení je samozřejmě nutné brát s určitou rezervou, jelikož Sony žádné z poznatků leakera oficiálně nepotvrdila. Faktem ale je, že KeplerL2 má mezi hardwarovými nadšenci velmi dobrou reputaci, a tak lze jeho prohlášením rozhodně přikládat určitou váhu.

Zaujal by vás PlayStation Portal s OLED displejem?

Zdroje: KeplerL2/NeoGAF (1, 2), Notebookcheck, Wccftech, TechPowerUp

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi