PlayStation Portal v Česku: Zájem předčil očekávání!

Herní „konzole“ Playstation Portal se začala prodávat v České republice

Líbí se mi atraktivní design a rozumná cena lehce nad hranicí 5000 korun

Hraním mimo domov je možné, ale chce to rychlý internet a nezapomeňte na PlayStation 5

Svět herních konzolí je plný zábavy a současně je to trochu nuda, výběr je relativně omezený a pokud se zaměříme na přenosné herní konzole, situace je ještě horší. PlayStation Portal na první pohled vypadá skvěle – atraktivní design, plnohodnotné ovládací prvky, rozumně velký displej s úhlopříčkou 8 palců.

Kde je tedy zádrhel? Hrát můžete pouze hry, které máte nainstalované ve své konzoli PlayStation 5, současně musíte být připojeni k dostatečně rychlé Wi-Fi síti. PlayStation Portal nemá výkon na provoz her, ty jsou skrze bezdrátovou síť přenášeny ze samotné konzole. Novinka od Sony už dorazila do České republiky a první kusy rychle zmizely!

Ačkoliv se nedíváme na plnohodnotnou herní konzoli, slušný úspěch pro mě není překvapením. Přibližně 5000 korun není (obzvláště ve světě herních konzolí) nijak závratná částka a pokud si občas chcete zahrát například v posteli (nebo na záchodě), pak vám PlayStation Portal dobře poslouží.

Navíc nejste odkázáni pouze na domácí Wi-Fi síť, hraní si můžete dopřát kdekoliv, kde je dostatečně rychlý internet. Teoreticky vám může posloužit klidně hotspot, který si vytvoříte z vlastního mobilního telefonu, ale limitující může být rychlost odezvy (a samozřejmě pozor na objem spotřebovaných dat). Pokud by ale nechyběl slot na kartu SIM (případně podpora technologie eSIM), pak by mi to vůbec nevadilo a produkt by to mohlo posunout ještě dál. Ale samozřejmě by potom cena byla opět jiná, navíc si umím představit, že většina uživatelů by nechtěla připlácet za nové telefonní číslo.

PlayStation Portal Remote Player – Pre-Order Trailer | PS5

Z mého pohledu se společnost Sony s tímto produktem vydala správným směrem a jsem zvědav, jakých novinek se dočkáme v roce 2024. PlayStation 6 to ale určitě nebude, jeho odhalení se očekává někdy mezi roky 2026 a 2028. Zatímco ve světě mobilních telefonů se telefonů Sony XPERIA daří minimálně, ve světě her je PlayStation zkrátka pojem, ostatně právě z tohoto světa pochází velká část tržeb této obrovské korporace.

Líbí se vám PlayStation Portal?

Zdroj: PlayStation