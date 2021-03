Cože? Sony si patentovalo banán jako ovladač k PlayStationu

Kontrolery dodávané k herním konzolím se za poslední roky přetransformovaly do podoby velmi chytrých zařízení, které jsou napěchované technologiemi. Pro porovnání nemusíme ani daleko do historie a postačí jedna značka. Zkuste se podívat, jak vypadají a co umí ovladače od prvního a nejnovějšího pátého PlayStationu. Japonská společnost Sony, která tyto populární konzole vyrábí, nyní přichází se zajímavou myšlenkou. V rámci nedávno objeveného patentu se objevil obyčejný banán jako PlayStation ovladač. Jaký má takový podivný nápad původ a důvod?

Sony si klade za cíl, aby bylo možné konzole či jiná chytrá zařízení ovládat i běžným “hloupým” předmětem, který by uživatel držel v ruce. O snímání toho, čeho se člověk snaží docílit, by se staraly jiné prvky. Speciální senzory by měly podle tohoto záměru umět pochopit pohyby i gesta, která uživatel provede třeba jen s tužkou nebo lžičkou v ruce. Ještě pokročilejšími způsoby, než jaké jsou v dnešní době už zavedené. S trochou ajťácké nadsázky si Sony pro tento budoucí PlayStation ovladač vybralo do patentu právě banán. Jak už to s podobnými nápady a podivnými revolučními registracemi bývá, i tady není vůbec jisté, jestli opustí šuplík. Kompletní popis patentu najdete na webu amerického patentového úřadu.

Kterou hru byste jako první zkusili hrát banánem?

Zdroj: gamesindustry