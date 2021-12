PlayStation Now a Android? Lákavý záměr odhalil soudní spis

Virtuální streamované hraní her pro konzole Sony PlayStation v telefonech se systémy Android a iOS je velmi lákavá myšlenka, co říkáte? Konkurenční Microsoft už pro svůj Xbox tuto formu zábavy zpřístupnil, japonská firma se ale v tomto ohledu zatím drží zpátky. I když… jak se to vezme.

Stále probíhající spory mezi společnostmi Apple, Google a Epic Games, kde se jedná zejména o poplatky v obchodech s aplikacemi a údajné utlačování hry Fortnite, v jednom ze soudních spisů odhalily další tajemství: Sony své PlayStation Now skutečně chtělo do telefonů či tabletů přinést. A možná stále chce?

“Mobilní rozšíření existující služby pro PlayStation uživatele, které čítá přes 450 titulů pro PS3 a následně i PS4,” stojí podle redakce Verge v dokumentech. Není pochyb o tom, že je řeč právě o službě Now. Její zavedení do světa mobilních zařízení by jistě spustilo gigantický zájem a spousty hráčů na tento okamžik čekají. Připomeňme, že streamované (jinak také virtuální či cloudové) hraní je princip, při kterém výpočetní výkon obstarává poskytovatel služby a hráči stačí pouze vhodné zobrazovací zařízení a dobré internetové připojení.

Zdroj: pharena