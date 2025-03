Chcete si vyzkoušet chystané hry na PlayStation? Nový Beta Program vám to umožní

Reklama

Žádné nové hry se neobejdou bez pořádného testování, aby pak mohly hráčům poskytnout plnohodnotný zážitek. Sony se nyní rozhodlo spustit speciální Beta Program pro PlayStation, který zájemcům umožní s předstihem si vyzkoušet, co se právě chystá.

Stát se betatesterem PlayStationu je přitom neuvěřitelně jednoduché. Stačí jen zaregistrovat se přímo na webu PlayStationu, kde se dočtete i všechny podrobnosti. Podstatné je, že nejde pouze o hry určené pro konzole, ale i ty pro počítač. Dostanete se do nich v různých fázích jejich vývoje a můžete se tak tvůrcům téměř dívat pod ruce.

Testování se bude týkat i samotných konzolí. S předstihem si tady můžete vyzkoušet nově chystané funkce, změny v systémovém softwaru nebo vám bude umožněno vidět a zkusit si různé inovace na konzolích. Zájemci navíc mohou betatestovat i novinky na webu PlayStationu nebo v jeho aplikaci. Zkrátka, každý si tu může najít to své.

Má to ale jeden háček. Samotnou registrací do programu se vám neotevírají dveře ke všem dostupným možnostem. Jakmile bude spuštěn nějaký nový test, dostanete do něj pozvánku. Pokud se ale před vámi přihlásí dostatek zájemců, nezbude na vás už místo. Bude to tedy někdy i závod o čas, což je trochu mrzuté.

Zatím ale ani Sony nedokáže odhadnout, jak velký bude mezi hráči zájem. A jelikož je registrace zdarma, nic vám nebrání prubnout to. Jediným požadavkem je, abyste neměli žádné hráčské omezení nebo „ban“.

