Bude Playstation 6 přenosná konzole? Naznačují to nejen spekulace, ale i samotné Sony Hlavní stránka Zprávičky Sony chce s příští generací PlayStationu nabídnout hraní „mimo obývák“ a přizpůsobit hardware různým stylům používání Jednou z možností je přenosná PS6 se stejnými hrami jako výkonnější domácí konzole Sony zatím žádný handheld ani konkrétní podobu PS6 oficiálně nepotvrdilo Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.7.2026 20:06 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva PlayStation 6 možná nebude jen další velká krabice pod televizí. Sony začalo nápadně často mluvit o hraní mimo obývák, o různých způsobech používání a o zařízení, které nebude svázané s jedinou obrazovkou. Část hráčů si proto výroky firmy vykládá jako dosud nejsilnější náznak, že důležitou součástí příští generace bude přenosný PlayStation schopný spouštět hry přímo. Sony chce PlayStation dostat mimo televizní stolek Nejdůležitější indicie pochází přímo od Sony. V červnovém setkání s investory firma uvedla, že při vývoji příští generace chce předvídat změny v tom, jak a kde lidé hrají. Jako příklad zařízení přizpůsobeného hraní mimo obývák zmínila PlayStation Portal a později dodala, že chce odbourat zažitou představu, podle které se PlayStation rovná hraní u televize, jak jsme informovali již dříve. To ještě není potvrzení přenosné PS6. PlayStation Portal je dnes především zařízení pro vzdálené hraní a cloud, nikoliv plnohodnotná konzole spouštějící velké hry lokálně. Sony ale zároveň zdůrazňuje, že chce nabízet plynulý zážitek v různých prostředích a že zvažuje více technologických, hardwarových i obchodních scénářů. Handheld jako hlavní PS6, domácí konzole jako dražší varianta? Analýza webu The Verge připouští dvě hlavní možnosti. Sony může uvést dva samostatné přístroje – přenosnou PS6 a výkonnější konzoli k televizi – nebo vytvořit hybrid ve stylu Nintenda Switch. Nejodvážnější scénář počítá s tím, že právě handheld bude základním modelem nové generace, zatímco domácí konzole se posune do role dražšího prémiového stroje. Takový krok by dával obchodní smysl. Přenosné hraní je díky Switchi a zařízením typu Steam Deck výrazně populárnější než v éře PSP a PS Vita. Hráč navíc nemusí skutečně cestovat – velkou výhodou handheldu je i možnost hrát doma v posteli, na gauči nebo vedle obsazené televize. Zároveň by šlo o poměrně složitou technickou výzvu. Pokud má přenosný PlayStation spouštět stejné hry jako domácí PS6, musí mít dost paměti a výkonu, pouze s nižším rozlišením a omezenými grafickými detaily. Sony navíc investorům otevřeně řeklo, že nechce hardware prodávat s výraznou ztrátou. Nízkou cenu proto nelze považovat za samozřejmost. Hráči mají tři hlavní podmínky Diskuse mezi fanoušky ukazují, že zájem o přenosnou PS6 existuje, ale není bezpodmínečný. Nejčastěji se opakuje požadavek na společnou knihovnu her, aby nebylo nutné kupovat samostatné verze pro handheld a domácí konzoli. Přenosný model by měl stejné tituly pouze vykreslovat v nižším rozlišení nebo s horšími detaily. Druhou podmínkou je pokračování klasické domácí konzole. Část hráčů nechce, aby Sony obětovalo výkon a z přenosného zařízení udělalo jedinou skutečnou PS6. Třetí otázkou je cena. V komunitě se objevují velmi rozdílné odhady, od částek konkurujících Switchi až po více než 800 dolarů, žádný z těchto údajů ale nepochází od Sony. V tuto chvíli tedy víme pouze to, že Sony připravuje příští generaci, chce rozšířit způsob používání PlayStationu a opakovaně mluví o hraní mimo obývák. Zda z toho vznikne samostatný handheld, hybrid nebo jen výrazně vylepšený nástupce Portalu, se teprve ukáže. Chtěli byste přenosnou PS6 se stejnými hrami jako domácí konzole, nebo dáváte přednost maximálnímu výkonu u televize? Zdroje: Sony, The Verge, Reddit, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Playstation PlayStation Portal Sony Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Sony chce konkurovat Tesle, začne vyrábět svůj vlastní elektromobil. Afeela bude ale jen pro bohaté Jana Skálová 7.1.2025 Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás? Jana Skálová 22.12.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi Jana Skálová 30.10.2024 Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka? Jakub Kárník 19.5.2023 Projekt Amethyst: Do PlayStationu by měla dorazit umělá inteligence, neuvěřitelně zlepší kvalitu her Jana Skálová 21.12.2024