„Hraj kdekoli": slova šéfa Sony rozdmýchala sen o kapesním Playstationu Hlavní stránka Zprávičky Šéf Sony Interactive Entertainment Hideaki Nishino naznačil směřování k zařízením „na různá místa" Fanoušci v tom čtou naději na nativní herní handheld — jakousi PS Vita 2 Nešlo o oznámení a na PS6 se čeká až kolem roku 2028, takže případný handheld je zatím hudba budoucnosti Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Poslední týdny se kolem PlayStationu nesly v duchu jediné otázky: k čemu vlastně bude PS6, když přijde o disky a bude se čím dál víc podobat hernímu PC? Jedna odpověď přitom zůstávala nezaslouženě ve stínu — nativní handheld. A slova šéfa Sony ji teď vytáhla zpět na světlo. Co Nishino vlastně řekl Sen jménem PS Vita 2 Co Nishino vlastně řekl V rozhovoru pro japonský časopis Famitsu Hideaki Nishino prohlásil, že PlayStation může v budoucnu využívat technologie použitelné v různých podobách a na různých místech, a zdůraznil, že pro dnešní hráče je čím dál důležitější styl „vytáhni a hraj“. Žádný nový handheld tím neoznámil — ale ta formulace zapadá do fám jako klíč do zámku. Dosud přitom šlo hrát PlayStation přenosně hlavně přes PlayStation Portal, který je ovšem odkázaný na streamování. Sen jménem PS Vita 2 O nástupci Vity mluvil leaker Moore’s Law Is Dead už v roce 2024. Podle té fámy by měl handheld dorazit spolu s novou generací konzole a spouštět PlayStation hry nativně — tedy i tam, kde streamování selže: v autě, v letadle, na chatě bez slušného signálu. Reddit si k tomu maluje ideál à la Nintendo Switch, kde stejná digitální knihovna běží doma na konzoli i venku v ruce. Držme ale nohy na zemi. Z jednoho obratného výroku v rozhovoru se hardware nerodí a na samotnou PS6 se čeká zhruba až do roku 2028. Případný handheld je tak zatím spíš příslib směru než produkt na dosah. Ale po vší skepsi kolem digitální budoucnosti PlayStationu je fajn mít konečně důvod se na něco těšit. Koupili byste si přenosný PlayStation, který by hry zvládl i bez streamu? Zdroj: Famitsu, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář kapesní konzole Playstation únik informací Mohlo by vás zajímat Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1.2025 Samsung Galaxy A56 má našlápnuto na bestseller! Známe cenu i výbavu Jakub Kárník 1.1.2025 Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1.2025 OnePlus chystá báječné hodinky! Nabídnou otočnou korunku i podporu EKG, představí se brzy Libor Foltýnek 23.12.2024