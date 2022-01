Pokud máte Playstation 5 a zkusili jste někdy sdílet screenshot mimo vaši konzoli, zřejmě víte že to není úplně jednoduché. Vypadá to, že si Sony tento problém uvědomilo a začíná pracovat na funkci, která má celý proces zjednodušit a to za pomocí vašeho mobilní telefonu.

Jde přitom o velice jednoduchou věc. Pokud v aplikaci Playstation povolíte možnost automatického nahrávání, všechny snímky obrazovky které pořídíte přes váš Playstation 5 se vám začnou zobrazovat v aplikaci. Díky tomu můžete snímek jednoduše upravit/sdílet na sociální sítě. Doteď bylo sdílení screenshotů poměrně složité. Buď jste mohli připojit USB disk a překopírovat média na něj nebo vybraný snímek třeba odeslat kamarádovi do chatu, který se vám přenáší i do mobilní aplikace.

Média se budou v aplikaci ukládat po dobu 14 dnů a mimo screenshoty zde budou k dispozici až tříminutová videa ve Full HD rozlišení. Společnost Sony zatím funkci testuje, takže není dostupná všude. Momentálně přicházejí zprávy o tom, že jí mají k dispozici někteří uživatelé v Japonsku, Kanadě a USA. Je však jen otázkou času, než se dostane ke všem uživatelům.

