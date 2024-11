Víme, co Sony doposud tajilo: Detailní parametry Playstation 5 Pro jsou venku

PlayStation 5 Pro se blíží ke svému listopadovému uvedení na trh a díky uniklým specifikacím už víme přesně, co od ní očekávat. Účet @videotechuk_ na X se dostal k manuálu připravované konzole a zveřejnil kompletní hardwarovou výbavu. Tou největší novinkou je přidání 2 GB DDR5 paměti, která bude vyhrazena pro operační systém. Díky tomu budou mít vývojáři k dispozici plných 16 GB GDDR6 paměti pro samotné hry. To je docela zásadní vylepšení oproti současnému modelu, kde část paměti ukrajoval právě systém.

Pod kapotou najdeme upravený čip od AMD kombinující 8jádrový/16vláknový procesor Zen 2 s grafikou založenou na architektuře RDNA. Ta nabídne výkon 16,7 TFLOPS, což představuje 67% nárůst oproti základní PS5. Podle Sony by se to mělo projevit v průměrně o 45 % rychlejším vykreslování.

Konzole dostala do vínku také 2TB SSD úložiště, podporu Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.1. K dispozici budou dva USB-A a dva USB-C porty, přičemž jeden z nich podporuje přenosovou rychlost 10 Gb/s. Maximální příkon činí 390 W.

Velkým lákadlem má být technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Jde o proprietární AI upscaling od Sony, který by podle některých vývojářů měl kvalitou odpovídat i NVIDIA DLSS. Spolu s 2-3× výkonnějším ray-tracingem by tak měla PS5 Pro nabídnout výrazně lepší vizuální zážitek.

Reakce na sociálních sítích jsou zatím smíšené. Někteří hráči poukazují na to, že CPU založené na architektuře Zen 2 může být slabinou. “Takže co říkáte… je to znovu omezené procesorem? 16 GB RAM pro grafiku, 2 GB RAM pro systémové výpočty…” komentuje uživatel TheLupercal na sociální síti X.

PS5 Pro specs are officially out thanks to early shipments arriving to buyers in foreign countries

Has 16GB of RAM for developers, 2GB module for the system (18GB RAM) and a 16.7 teraflop GPU.

Can’t wait to see what Rockstar cooks with this hardware pic.twitter.com/XCGqhQc3GB

— Ben (@videotechuk_) November 2, 2024