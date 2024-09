PlayStation 5 Pro může být oficiálně oznámen už tento měsíc

Sony ukryla upoutávku na konzoli do grafiky oslavující 30. výročí PlayStationu

Poodhaluje design, který se ponese v duchu aktuálního PS5 Slim

Poslední spekulace nasvědčují tomu, že vyhlížená videoherní konzole PlayStation 5 Pro bude oznámená co nevidět. Sony to podle uznávaného insidera vystupujícího pod jménem billbil-kun může stihnout ještě do půlky tohoto měsíce. Brzkému oznámení teď nasvědčuje i oficiální grafika, do níž japonský videoherní kolos ukryl design konzole.

Jak bude PlayStation 5 Pro vypadat, jsme se nedávno dozvěděli díky uniklému nákresu. Vzhled se ponese v duchu současného PlayStationu 5 Slim, ale na boční straně tentokrát najdeme vícero černých čar namísto pouhé jedné. Na napodobenině toho, co billbil-kun spatřil na snímku krabice konzole, to tehdy byly tři, nicméně v obrázku od Sony má PS5 Pro tyto pruhy hned čtyři.

PlayStationu 5 Pro si lze matně všimnout na grafice zveřejněné pro oslavu 30. výročí herních konzolí PlayStation. Pokud byste překvápko tohoto typu nehledali cíleně, pravděpodobně byste jej ani nezpozorovali.

Dle někdejších zvěstí má PlayStation 5 Pro přijít s řadou parádních vylepšení. Posílit má především výkon, a to až o 45 %, co se týče rasterizované grafiky. Posun v ray-tracingu pak má být oproti předchůdci vícenásobný. Těšit se dále můžeme na větší úložiště, tišší chod nebo nižší teploty. Sony také může hodně vsadit na upscaling, který by údajně umožnil hraní v rozlišení 4K při 120 snímcích za sekundu.

Co si na PlayStationu 5 Pro zahrajete hned jak jej budete mít doma?

Zdroje: Insider Gaming, Wccftech