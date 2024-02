Sony téměř určitě pracuje na vylepšené verzi současného PlayStationu 5

Údajný PS5 Pro nabídne modernější hardware a technologie pro hraní ve 4K při 120 FPS

Technicky vzato ale půjde jen o marketingový tah a této kvality nepůjde dosáhnout „standardně“

Už dlouho se spekuluje nad tím, že Sony vydá vylepšenou verzi současné videoherní konzole PlayStation 5. Přece jenom, na trhu je již od roku 2020 a během nedávného zhodnocení uplynulého fiskálního roku dokonce samotný výrobce přiznal blížící se vstup PS5 do poslední fáze jeho životního cyklu. Jednotlivé tituly jsou navíc stále náročnější a náročnější na hardware. S pokrokem v oblasti grafiky se nápor na hardware u čerstvých AAA her zvyšuje prakticky každoročně, takže upgrade procesoru už bude pro hraní ve vysokých rozlišeních s plynulými snímkovými frekvencemi doopravdy potřeba.

Údajný PlayStation 5 Pro dostane nejen novodobý hardware, ale také pokročilejší softwarové možnosti, které mu umožní hráčům, poskytnout ještě působivější grafiku. Dle analytika Michaela z kanálu NX Gamer, jenž své poznatky sdílel se známým insiderem Moore’s Law Is Dead v jeho nedávno zveřejněném videu, bude konzole v marketingových kampaních označována jako vhodné zařízení pro hraní ve 4K a 120 snímcích za sekundu. To zní sice působivě, ale má to minimálně jeden zásadní háček.

Takto vysokého rozlišení nemá Sony v plánu dosahovat nativně, nýbrž s použitím upscalingových technologií. Ty s pomocí speciálních algoritmů dopočítávají obraz a jsou tak uměle schopny zvýšit jeho ostrost. V dalším scénáři dovedou rapidně pozvednout počet FPS, a to tak, že s hrou záměrně pracují v nižším rozlišení, ale uměle ji vykreslí do vámi požadovaného. Jako ideální praktický příklad slouží řešení typu Nvidia DLSS nebo otevřenější AMD FSR.

Adaptace jisté formy upscalingu umožní Sony, aby PlayStation 5 Pro pořádně vychválila. Zatím přesně nevíme, jak bude technologie v podání japonské společnosti fungovat, avšak je dost pravděpodobné, že bude vyžadovat určitou spolupráci vývojářů jednotlivých videoher. Podle Michaela se ale tvůrci příliš nenadřou.

PlayStation 5 Pro dosud nebyl oficiálně oznámen a ze strany Sony o konzoli nepřišly žádné informace. Proslýchá se však, že konzole dorazí ještě v tomto roce, konkrétně někdy v jeho druhé polovině.

