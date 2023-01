Konzole Playstation 5 je na trhu už přes dva roky a Sony ji dokázalo naservírovat už do více než 25 milionů herních koutků. Už nějakou dobu se tedy hovoří o další verzi. Původně se měla na trhu jako první objevit tenčí varianta Playstation 5 Slim, ale nové informace prozrazují, že tomu bude jinak. Už za pár měsíců se má totiž představit výkonnější Playstation 5 Pro.

Tyto informace zveřejnil jako první francouzský web Phonandroid, kterému informace prozradil věrohodný leaker Abhishek Yadav. Ten tvrdí, že se Sony už nyní pomalu připravuje na představení konzole Playstation 5 Pro. Oficiálního debutu bychom se měli dočkat letos v dubnu, tedy za necelé tři měsíce. A novinky? Hovoří se především o lepším chlazení. Současná verze Playstationu 5 používá standardní větráky v kombinaci s tekutým kovem. Varianta Pro má dostat vodní chlazení, které známe třeba z herních počítačů.

Playstation 5 slim!

Samozřejmostí bude také vylepšený výkon, respektive čip od AMD. Leaker nám ale bohužel neprozradil žádné bližší informace. Pokud bychom se měli vrátit zpět v čase, tak původní Playstation 4 nabízel výkon 1.84 TFLOPS, zatímco Playstation 4 Pro přišel s výkonem až 4.2 TFLOPS a nabízel tedy více než 2x vyšší výkon.

Současný Playstation 5 disponuje výkonem 10.3 TFLOPS a pokud by se Sony drželo trendu dvojnásobného výkonu, měli bychom na trhu dostupné zařízení, které by odpovídalo výkonu herního počítače s grafikou RTX 3070 Ti. To jsou ale už jen pouhé spekulace a situace může být ve výsledku úplně jiná. Jako poslední zmínil leaker design, který by se měl od klasické varianty dosti odlišovat. Konkrétní však nebyl.

Co očekáváte od Playstationu 5 Pro?

Zdroj: gizchina.com, letsgodigital