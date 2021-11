Placené Spotify podcasty míří i do ČR. Co to přesně znamená?

Streamovací audio platforma Spotify už v dnešní době rozhodně není jen o písničkách. Vedení firmy nedávno oznámilo například velký vstup na pole audioknih a již zavedenou stálicí jsou mluvené podcasty. Pokud tento formát pořadu na Spotify rádi posloucháte, měli byste zpozornět. Mimo jiné i do ČR totiž míří dříve avizované a v USA testované možnosti pro placené podcasty.

Česko je jednou ze sedmatřiceti zemí, kam se tento formát prémiového obsahu v těchto dnech oficiálně dostává. Zdejší tvůrci jej tedy mohou využít a uživatelé konzumovat. Kdy a proč se bude případně platit více než jen za Spotify Premium? Stejně jako v jiných aplikacích či webech budou moci autoři uzamknout jednotlivé podcasty či jejich části za platební bránu, pokud uznají, že za to jejich obsah stojí díky exkluzivitě či originalitě. Rozhodnutí o zařazení takového pořadu (a pravděpodobně i o výši požadované částky) bude na nich.

Do konce roku 2022 nechá Spotify veškerý výdělek z těchto poplatků samotným autorům. Poté bude chtít pětiprocentní podíl. Posluchači mohou tuto novinku každopádně vnímat jako přímou podporu pro své oblíbené tvůrce. Autoři, kteří chtěli tento princip aplikovat doposud, využívali například služby jako Patreon či jiné podcastové služby. Integrace rovnou do Spotify by měla být příjemná a jednodušší pro obě strany.

