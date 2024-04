Placené Google vyhledávání? Možná brzy realita!

Google údajně chystá vylepšené vyhledávání

Uživatelům ho bude nabízet za poplatek

Službu SGE začal testovat už loni v květnu

Google je synonymem pro online vyhledávání. To považují uživatelé za samozřejmost, která je k dispozici zdarma (respektive výměnou za vaše data), avšak dle listu Financial Times zvažuje radikální změnu svého obchodního modelu. Podle informací britského deníku zkoumá firma možnosti, jak v rámci svého hlavního produktu – vyhledávače – nabízet za poplatek prémiové funkce s využitím umělé inteligence.

Zpráva cituje zdroje obeznámené s plány Googlu, které naznačují, že pokročilé vyhledávací funkce s AI by se mohly stát součástí stávajících předplacených služeb, jako je Gemini Advanced nebo Google One. Zpráva zdůrazňuje, že i prémiová úroveň vyhledávání Google bude nadále obsahovat reklamy. Zároveň se není údajně třeba obávat situace, kdy bude standardní vyhledávání, jaké ho známe dnes, placené. Google se zkrátka jen snaží najít nový obchodní model.

Výše příjmů z reklamy ve vyhledávání, která v loňském roce dosáhla 175 miliard dolarů, jasně ukazuje, co je v sázce. Obrovský vzestup konkurenčních aplikací (ChatGPT, Copilot..) amerického giganta logicky zajímá a závod o dominantní postavení v oblasti umělé inteligence dává smysl. Loni v květnu začal Google testovat svou vyhledávací službu s AI, nazvanou Search Generative Experience (SGE). SGE nabízí shrnutí a odpovědi na dotazy generované umělou inteligencí v kombinaci s tradičním zobrazením odkazů a reklam. Až do nedávné doby, kdy ji Google začal testovat pro omezenou skupinu uživatelů, byla SGE dostupná pouze na vyžádání. Začlenění funkcí SGE do hlavního vyhledávače však probíhá pomalu, pravděpodobně kvůli vysokým výpočetním nákladům na generativní modely AI.

Search Generative Experience at Google I/O 2023 in under 3 minutes

Definitivní rozhodnutí a potenciální datum spuštění placeného vyhledávání zatím zůstává ve hvězdách. Osobně ale považuji za velmi nepravděpodobné, že se podobného modelu v blízké době nedočkáme. Google vynaložil velké úsilí pro vývoj, lidé jsou navíc za obsah a služby ochotní platit mnohem více než dříve. Zaplatili byste si za vylepšené vyhledávání s AI? Podělte se s námi v komentářích!

Zaplatili byste si za vylepšení vyhledávání?

Zdroj: AndroidAuthority