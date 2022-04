Není to tak dávno, co jsme vám přinesli zprávu o tom, že se chystané hodinky Google Pixel Watch ukážou možná dříve, než jsme si mohli myslet. Nyní jeden z nejpopulárnějších leakerů, minimálně co se Android zařízení týče, Evan Blass sdílel další poměrně důležitou informaci.

Pixel Watch budou těžit z koupě firmy Fitbit

S webem 91mobiles se podělil o zajímavý screenshot/render, který odhaluje úzké propojení s Fitbitem. Jistě vás neminulo, že právě Google FitBit před nějakým časem koupil a nyní z tohoto nákupu hodlá těžit právě v oblasti nositelné elektroniky. V jedné ze tří vyobrazených ikonek se skrývá právě logo této firmy a již po vybalení z krabičky by dle Blasse měly hodinky běžet na systému Wear OS 3.1.

Render dále odhaluje přítomnost digitální korunky, (což bylo patrné z dřívějších úniků) a rovněž zaoblené okraje. Na konferenci Google I/O, která se bude konat od 11. do 12. května bychom se o nejočekávanějších Wear OS hodinkách měli dozvědět více informací.

Zdroj: 91mobiles