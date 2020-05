Pixel vs. iPhone v testu převodu řeči na text. Byla z toho drtivá porážka

Přepis řeči na psaný text je jednou z věcí, ve které je Google opravdu dobrý. Tak dobrý, že ostatním konkurentům uniká takzvaně “o parník”. Nejen své followery o tom nedávno přesvědčil twitterový uživatel James Chan. Na sociální síť umístil video, ve kterém diktoval identický proslov telefonům Pixel 3 od Googlu a iPhone 11 a zanalyzoval jejich schopnosti pro přepis textu. I když je “jablečný” telefon o poznání výkonnější (což pro tento test ale není extra důležité), jeho asistentka Siri měla s přepisem mnohem větší potíže.

I don't think that people appreciate how different the voice to text experience on a Pixel is from an iPhone. So here is a little head to head example. The Pixel is so responsive it feels like it is reading my mind! pic.twitter.com/zmxTKxL3LB

— James Cham ✍🏻 (@jamescham) May 27, 2020