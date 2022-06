Funkce zachraňující životy míří z Pixelů volně na Android

Google při zavádění některých zajímavých funkcí a nástrojů pro telefony se systémem Android občas volí postup, že novinku před plošným zpřístupněním nejprve delší dobu testuje ve svých Pixel telefonech. Dočkali jsme se toho například u některých fotografických vychytávek. Jak se zdá, povýšení na běžnou funkci široce distribuovaného Androida nyní čeká jeden velmi užitečný bezpečnostní nástroj. Detekce dopravní nehody mobilním telefonem.

Příchod tohoto praktického pomocníka na ostatní Android telefony nastiňuje střípek kódu v nativní aplikaci “Osobní zabezpečení”. Ta má za úkol upozorňovat například i na záplavy či zemětřesení. Nástroj, který bez nadsázky dokáže zachraňovat lidské životy, byl poprvé představen v březnu roku 2020. V Pixel telefonech využívá k odhalení dopravní nehody hned několika senzorů. Kromě pohybového je to například i mikrofon, který analyzuje okolní zvuky.

Personal Safety 2022.05.25 is rolling out, and it hints at the Pixel's car crash detection feature coming to non-Pixels! pic.twitter.com/PN6ydb4A1V

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 28, 2022