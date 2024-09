Přecházím na Google Pixel 9 Pro XL z Pixelu 7 Pro: Jaké jsou mé první dojmy?

Google letos představil hned tři vlajkové lodě řady Pixel 9

Vrcholný Pixel 9 Pro XL se stává mým novým primárním telefonem

Ve srovnání s Pixelem 7 Pro na mě zatím působí naprosto skvěle

Začátkem letošního roku se ze mě stal Pixelák. „Zahodil“ jsem svůj pár let starý telefon střední třídy a vrhnul se vstříc mladšímu, ale především daleko našlapanějšímu modelu Google Pixel 7 Pro. V podstatě to tehdy pro mě představovalo stěhování z bytu 2+kk do dvoupatrového rodinného domu – přesouvání účtů a všemožných aplikací nějakou chvíli zabralo, ale finální požitek byl k nezaplacení.

Uplynulo několik měsíců, během kterých se Pixely oficiálně dostaly do Česka, až jsme se dohrabali k debutu řady Pixel 9, jenž letos proběhl nečekaně brzy. Výsledkem bylo představení nikoliv dvou, ale hned tří Pixelů vyšší třídy, což trochu zamíchalo s názvy: Pixel 9 zůstává, dřívější Pro se zmenšilo a vrcholný model s pořádným displejem dostal navíc přízvisko XL.

Právě Pixel 9 Pro XL mám nyní už pár dní k dispozici a postupně se seznamujeme. Ještě dříve, než se s vámi podělím o fototest či obsáhlejší srovnání s Pixelem 7 Pro, bych vám rád poreferoval o tom, jak čerstvá novinka z Mountain View působí na první dobrou.

Design a zpracování

Google Pixel 9 Pro XL se po vizuální stránce rozhodl žít jablečným stylem. Ploché boční hrany a zakulacené rohy z něj dělají vzdáleného příbuzného iPhonů, což mi nesmírně vyhovuje. Telefon od Applu jsem sice nikdy nevlastnil (i když jsem od koupě nebyl daleko), ale právě jejich prémiový vzhled bych považoval za jedno z jejich hlavních lákadel.

Moderněji na mě působí také přepracovaný kamerový modul. Fotoaparáty nyní nenajdeme v kovovém pruhu, nýbrž uvnitř samostatné, výrazně vystouplé „pilulky“. Ta rovněž poskytuje místo pro blesk a teplotní senzor. U prémiových telefonů mám rád, když vyčnívají, a Pixelu 9 Pro XL se tohle dokonale daří.

Co se týče tlačítek, mám pocit, že Google naopak udělal krok zpět. V případě Pixelu 7 Pro dle mého nabízí pohodlnější odezvu, ale hlavně hezčí zvuk. U Pixelu 9 Pro XL se tohoto neduhu snadno zbavíte s originálním pouzdrem.

Displej

Displej Pixelu 9 Pro XL má být úhlopříčně větší než u Pixelu 7 Pro, ale přesto je pocitově menší. Troufnul bych si říct, že je příčinou použití plochého panelu namísto prohnutého, ono zmíněné zakulacení a také jiný poměr stran. Širší zobrazení mi každopádně vyhovuje a opět si tak nemám na co stěžovat. Není si nicméně těžké všimnout širších rámečků po stranách, které však dokonale kompenzuje užší brada. Díky vyššímu jasu mi displej připadá lépe čitelný na slunci a spolehlivá funkce adaptivního jasu mi umožňuje s nastavením prakticky vůbec nemanipulovat. Tedy až na výjimku, kterou je používání smartphonu v posteli v naprosté tmě.

Fotoaparáty

Detailnějšímu fototestu mám teprve v plánu se věnovat, ale již za oněch pár dní jsem nasbíral pár postřehů. V prvé řadě jde o citělně schopnější selfie kameru a ve druhé o ještě daleko lepší videa z nočního klubu, kde je kromě mnoha reflektorů a výrazné světelné plochy za DJem naprostá tma. Záběry z posledního drum and bass mejdanu měly jednak hezčí barvy, ale také méně šumu. Stihlo mě uspokojit i focení osob zblízka bez použití portrétního režimu. A klasicky si pak nemohu vynachválit rychlou spoušť.

Výkon

Přestože procesor Tensor G4 není žádná hvězda benchmarků, v kombinaci se skvěle optimalizovaným systémem nabídne fantastický zážitek z používání. Uživatelské rozhraní bylo svižné i u Pixelu 7 Pro, ale Google Pixel 9 Pro XL posouvá laťku ještě o level výš – aplikace spouští rychle a snad vůbec se nezasekává. Výrazně kratší dobu pak trvají i restarty.

Výdrž baterie

Z Pixelu 9 Pro XL mi zatím dělá radost i svou výdrží. Přímé srovnání s Pixelem 7 Pro, který již není nový, a tudíž má svým způsobem opotřebenou baterii, by bohužel bylo neobjektivní, ale je příjemné vědět, že mohu jít do školy i se 60 % baterie a nemusím se bát, že by se mi telefon do večera vybil.

Systém a AI funkce

Uživatelské prostředí Pixelu 9 Pro XL zůstává tím čistým skvostem, na který jsem byl zvyklý. Jedním z hlavních lákadel smartphonu jsou funkce umělé inteligence, avšak mnohé z nich vám v Česku nebudou fungovat. K dispozici nemám aplikace Pixel Studio a Pixel Screenshots, tudíž prakticky jedinou vychytávkou, s níž jsem si zatím pohrál, jsou AI generované tapety. Telefon si s nimi pochopitelně dokážete pěkně přizpůsobit, ale že by šlo o něco, kvůli čemu by měla většina z nás důvod upgradovat, rozhodně říct nelze.

