To, že Google neumí držet informace pod pokličkou není žádná novinka. Před nějakým časem pomyslné souboje s leakery dokonce vzal a začal odhalovat design i některé specifikace telefonů několik měsíců předtím, než se dostanou do prodeje. Nyní s další informací přišel leaker Ice Universe, který má nové poznatky o fotoaparátech v řadě Pixel 8.

Google Pixel 8 Pro má být dle jeho zdrojů vybaven hlavním snímačem od Samsungu, konkrétně senzorem ISOCELL GN2. Ten sice není úplně nový (používá ho kupříkladu starší Xiaomi Mi 11 Ultra), na druhou stranu bude ale výrazně větší ( 1/1,12″), než současný 1/1,31″ senzor od Sony. Zachytí tedy více světla, což by mohlo mít pozitivní dopad například na fotografování za slabého osvětlení.

Pixel 8 Pro may also use Samsung GN2 1/1.12 "

— Ice universe (@UniverseIce) April 23, 2023