Google za přibližně dva měsíce představí novou řadu Google Pixel 8, přičemž americký gigant opět neuhlídal specifikace, jak jste se mohli dozvědět v jednom z našich předchozích textů. Novinka bude ale samozřejmě plná také nových softwarových vychytávek, ostatně jako je tomu každý rok. Nyní se na Twitteru (X) objevilo video, které odhaluje exkluzivní funkci zvanou “Audio Magic Eraser”.

Tato funkce umožní uživatelům snadno redukovat nežádoucí zvuky ve videích. Během několika sekund dokáže telefon identifikovat danou stopu a nabízí možnost minimalizovat nebo úplně ztišit nežádoucí zvuky a to skrz posuvníky a další nastavení, které vidíme v editoru. S největší pravděpodobností jde o aplikaci Fotky Google, takže pokud není novinka závislá na hardwaru, mohla by se tato časem (stejně jako Magic Eraser) objevit i na ostatních telefonech.

Seems like the new Pixel 8 series will introduce Audio Magic Eraser feature to reduce video background noise.#Pixel8 #Pixel8Pro #GooglePixel pic.twitter.com/Tb23MoDuUI

— EZ (@EZ8622647227573) August 11, 2023