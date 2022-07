U sousedů v Německu si můžete nyní předobjednat Pixel 6a

Google sice představil odlehčený Pixel 6a již v květnu, ale až nyní spouští předobjednávky a to ve 14 zemích včetně Německa. Pokud tedy o telefonu přemýšlíte a nevíte jak jej od našich sousedů objednat, určitě mrkněte do našeho článku. My jsme do redakce také jeden kousek objednali, takže se můžete v dohledné době těšit na recenzi.

K prvním zákazníkům dorazí Pixel 6a již 28. července, tedy přesně za týden. Americký výrobce si za novinku žádá v Německu 459 EUR, což je přibližně 11 300 Kč. A co za tuto cenu nabídne? Třeba 6,1palcový AMOLED displejem s rozlišením 2340 x 1080 pixelů, ovšem bohužel pouze s 60Hz obnovovací frekvencí. Nechybí však vestavěná čtečka otisků prstů.

Pixel 6a: Unboxing and First Look

Na zadní straně pal nalezneme 12,2Mpx hlavní fotoaparát a 12Mpx teleobjektiv. Pod kapotou tiká čipset Google Tensor, který známe už z Pixelů 6. Dopomáhá mu 6 GB RAM a 128GB úložiště.

Popřemýšlíte o koupi Pixelu 6a?

Zdroj: Google Store