Obyvatelé i návštěvníci našeho hlavního města a Středočeského kraje se mohou těšit na vydání nové verze aplikace PID Lítačka. Mobilní nástroj, který momentálně slouží zejména k vyhledávání spojení a placení a evidenci jízdenek, bude mít o dost více funkcí. Pomohou například i chodcům, cyklistům na vlastních či sdílených kolech a řidičům.

“Bude nyní fungovat jako intermodální plánovač tras – kombinuje MHD s chůzí, sdílenými i vlastními koly a auty včetně integrace parkovišť a stojanů taxi a dalšími druhy dopravních prostředků v Praze, Středočeském kraji a přilehlých oblastech. Umí tak vyhledat optimální kombinaci dopravních módů tak, aby byla cesta co nejrychlejší, nejlevnější či nejšetrnější. A to včetně například nalezení místa na parkování auta i kola či možnosti vzít si vlastní kolo do některých spojů hromadné dopravy,” informovala na Facebooku pražská zastupitelka Bára Soukupová.

Provozovatelé aplikace za účelem poskytnutí těchto novinek propojí desítky datových zdrojů různých poskytovatelů mobility, jejíž páteří je datová platforma Golemio městské pražské společnosti Operátor ICT – OICT. “Klíčovou roli při plánování tras hrají mapová data OpenStreetMap CZ, tedy otevřené komunitní mapy, kterou může každý dále vylepšovat,” dodává Soukupová s tím, že se hledají beta testeři pro Android verzi.

Co dalšího by mohla PID Lítačka umět?