Zkouším Philips Hue Play Gradient PC Lightstrip. Přidáte se?

V rámci občasného testování mimo škatulku mobilů, hodinek, tabletů či sluchátek se mi aktuálně dostalo do ruky zařízení jménem Philips Hue Play Gradient PC Lightstrip. Tento dost komplikovaný název ukrývá chytrý RGB LED pásek, který simuluje populární Ambilight osvětlení známé hlavně z televizorů značky Philips, akorát je určen na zadní stranu herního monitoru a montuje se až dodatečně.

How to install the Play gradient lightstrip for PC: 1 monitor

Flexibilní pásek podporuje protokol Zigbee, nicméně ten neslouží pouze pro běžné ovládání barev či jasu z mobilu, ale díky desktopové aplikaci Hue Sync umí zařídit i skutečné dynamické ambientní osvětlení, které reaguje na obsah zobrazovaný na monitoru. Jelikož jsem podobné osvětlení do své pracovny/herny hledal a jsem velmi zvědavý na zmíněné dynamické reakce, na testování se dost těším.

Pokud byste se do něj chtěli vzdáleně přidat, napište dotazy či tipy do komentáře. Pokusím se je všechny uspokojit. Philips Hue Play Gradient PC Lightstrip se vyrábí hned v několika verzích a délkách. Tato konkrétní varianta je single pásek určený k monitorům o úhlopříčce od 24 do 27 palců.

Co byste o tomto Philips pásku rádi věděli?