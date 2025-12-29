Tahle 4K televize od Philipsu stojí teď jen 5 tisíc! Má slušný zvuk a rychlý systém Hlavní stránka Zprávičky 43" televize Philips 43PUS7000 s 4K rozlišením a HDR10+ se nyní prodává za 5 129 Kč s kódem VYPRODEJ30 Nabízí Dolby Atmos, DTS:X, herní režim s VRR a moderní systém Titan OS se streamovacími aplikacemi Původní cena činila 8 490 Kč – jde o jednu z nejlevnějších 4K televizí na českém trhu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 29.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Hledáte dostupnou 4K televizi do ložnice, na chatu nebo jako druhý kus do domácnosti? Philips 43PUS7000 s úhlopříčkou 109 cm patří mezi nejlevnější značkové 4K televizory u nás. V červnu se prodávala za 8 490 Kč, nyní ji na Alze seženete za 5 129 Kč po zadání slevového kódu VYPRODEJ30. 4K obraz s HDR a lokálním stmíváním Philips vsadil na LED panel s rozlišením 3840 × 2160 pixelů a podsvícením Direct LED. To znamená, že diody jsou rozmístěné za celou plochou displeje, nikoliv jen po okrajích. K dispozici je i lokální stmívání (Local Dimming), které reguluje jas v tmavých oblastech obrazu. Podporované formáty zahrnují HDR10, HDR10+ a HLG – tedy vše potřebné pro streamovací služby i televizní vysílání. Obnovovací frekvence 50/60 Hz je pro běžné sledování filmů a seriálů dostačující. Maximální jas 200 cd/m² není žádný rekord, ale v zatemněné místnosti odvede svou práci. Barevná hloubka 8 bitů odpovídá cenové kategorii. Překvapivě slušný zvuk U levné televize byste nečekali podporu Dolby Atmos, DTS:X a Dolby Digital AC4 – Philips ji přesto nabízí. Vestavěné 20W reproduktory podle uživatelských recenzí hrají nad očekávání dobře. Nechybí automatická regulace hlasitosti, která zabrání skokům mezi programy a reklamami, ani možnost nastavit oddělenou hlasitost pro sluchátka. PHILIPS 43PUS7000 ZA 5 129 KČ Titan OS místo Androidu Televize běží na operačním systému Titan OS, nikoliv na Google TV. To má své výhody i nevýhody. Systém je podle recenzí svižný a obsahuje všechny důležité streamovací aplikace – Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video či YouTube. Chybí však širší nabídka českých a hudebních aplikací, které byste na Android TV našli. K dispozici je HbbTV 2.0.4 pro interaktivní funkce vysílání, webový prohlížeč a podpora hlasového ovládání přes Google Assistanta. Připojení zajišťuje WiFi 5 a DLNA pro streamování z domácí sítě. Herní funkce a konektivita Philips implementoval herní režim, VRR (Variable Refresh Rate) a Cloud gaming. Pro konzole jsou připraveny 3 porty HDMI 2.0, k tomu 2× USB pro externí disky, optický audio výstup a slot CI+ pro karty placených televizí. Tuner zvládá DVB-T2, DVB-S2 i DVB-C. Televizor váží 6,39 kg a lze ho pověsit na zeď pomocí držáku VESA 200×100 mm. Rozměry činí 95,8 × 58,2 × 22,6 cm včetně podstavce. Pro koho je televize vhodná? Philips 43PUS7000 cílí na zákazníky, kteří hledají značkovou 4K televizi za minimum peněz. Za něco přes pět tisíc korun dostanete HDR10+, Dolby Atmos, herní režim s VRR a kompletní sadu streamovacích služeb. Na chatu, do ložnice nebo dětského pokoje je to rozumná volba. Počítejte však s kompromisy. Uživatelé hlásí nerovnoměrné podsvícení v rozích, což je u levných LED panelů běžné. Chybí Ambilight (ten má až větší verze), 43″ model nenabízí ani 120Hz panel. Titan OS je funkční, ale výběr aplikací je omezenější než u Android TV. KOUPIT PHILIPS 43PUS7000 Pokud vám nevadí absence Google TV a hledáte televizor především pro sledování filmů a seriálů, Philips 43PUS7000 za aktuální cenu dává smysl. Nároční diváci s velkým obývákem však budou potřebovat něco většího a dražšího. Máte zkušenosti s levnými 4K televizory? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024