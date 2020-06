Pátá série oblíbeného seriálu Lucifer se blíží. Dorazí i šestá

Lucifer je jedním z vůbec nejoblíbenějších seriálů na Netflixu a nyní se blíží jeho pátá série. Kromě toho produkce rovněž prozradila, že hlavní herec Tom Ellis přijal kontrakt na šestou sérii. Bez toho, aniž bychom seriál viděli tak nyní víme, že pátá série neskončí uzavřeně.

U nadcházející série je premiéra naplánována na 21. srpna s tím, že bude rozdělena na dvě poloviny po osmi dílech. Zatím nevíme, kdy bude ke shlédnutí ta druhá, ovšem dá se očekávat, že to nebude dlouhá doba. Právě šestá série má být dle všeho poslední částí. To jsme ale slyšeli u více seriálů, které mají nyní o další dvě série navíc.

the devil made us do it. 😈 #lucifer will return for a sixth and final season. like, FINAL final. pic.twitter.com/o27z6ToMaV

— Lucifer (@LuciferNetflix) June 23, 2020