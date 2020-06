Nákup věcí přes Spotify? Ano, už i z něj povedou odkazy do e-shopů

Možnost přímého nákupu produktů a služeb se v poslední době dostává na nová a zajímavá místa. I když se to pochopitelně nemusí uživatelům líbit, tento model už známe důvěrně skoro ze všech aplikací od Facebooku. Jak se zdá, nový formát přímých nákupů teď testuje a zvažuje i hudební streamovací služba Spotify. V jejím podání by se měly týkat podcastů. Jejich autoři spjatí s e-shopy či jinými sponzory budou mít možnost umisťovat partnerské odkazy do popisu vysílání na Spotify. Funkce má prozatím jméno “In-App Offers”, což se dá přeložit jako “Nabídky z aplikace”.

Prozatím údajně probíhá testování jen u dvou konkrétních podcastů. Jde o “The Last Podcast on the Left” z USA a “Herrengedeck” z Německa. V popiscích jejich dílů se nově zobrazuje sekce “Sponzoři epizody”, kde se nachází logo partnerské společnosti a možnost prokliknout se na její web. Tyto partnerské odkazy budou pochopitelně ve Spotify podcastech zmiňovány i přímo ve zvukových stopách. Posluchač tak bude vystaven nové formě reklamy, kterou si může (rád či nerad) nejprve poslechnout a následně ji ve formě odkazu využít.

Posloucháte podcasty na Spotify? Co říkáte na tento nápad?

Zdroj: acentral