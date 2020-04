Odhaleny hlavní parametry “klasického” Redmi Note 9. Na co se těšit?

I když to pro byl mnohé překvapivý a trochu nesmyslný krok, společnost Redmi před pár dny uvedla devátou Note řadu modely Note 9 Pro a Note 9 Pro Max. Jestli si teď říkáte, že tam chybí přístroj bez přívlastku ve jméně, máte pravdu. “Klasický” Redmi Note 9 představen nebyl a dokonce nepadla ani zmínka o tom, že by se měl objevit. Tak nějak se samozřejmě tušilo, že přijde, ale důkaz neexistoval. V databázi certifikací TENAA se teď ale objevilo zařízení, které je právě s tímto chybějícím článkem spojováno. Přístroj s kódovým označením Xiaomi M2003J15SC by odpovídal jak po stránce designu tak i svými parametry Redmi Note 9. Specifikace uvedené v certifikaci uvádííme v přehledném seznamu. Jsou k nim k dispozici i přiložené fotografie ze stejného zdroje.

Hlavní parametry Redmi Note 9

Android 10 / MIUI 11

6.53″ IPS LCD displej s rozlišením 2340 x 1080 px

s rozlišením 2340 x 1080 px 48 Mpx hlavní zadní kamera (jedna ze čtyř) a 13 Mpx přední kamera

(jedna ze čtyř) a 13 Mpx přední kamera 3 / 4 / 6 GB RAM a 32 / 64 / 128 GB úložiště (rozšiřitelné SD kartou až na 512 GB)

senzor pro otisk prstu na zádech

průstřel v displeji vlevo nahoře

rozměry 162,3 x 77,2 x 8,9 mm a váha 198 gramů

baterie s kapacitou 4920 mAh

Dalších důležité parametry Redmi Note 9 jsou předmětem dohadů. Po stránce výkonu by mohl telefon pohánět MediaTek Helio G80. Také není úplně jisté, zda bude mít přístroj nějaké rychlonabíjení. Pravděpodobně ale ano. Tyto vlastnosti a případná kombinace zbývajících dvou fotoaparátů pak rozhodnou i o tom, o kolik levnější bude klasický Note 9 oproti svým vybavenějším a dříve představeným sourozencům.

Zdroj: MSP