Paměťová krize drtí levné telefony. RAM teď prý tvoří až 64 % ceny součástek Hlavní stránka Zprávičky Paměťová krize dopadá naplno i na nejlevnější telefony Podle analytiků společnosti Omdia tvoří RAM u nejlacinějších modelů až 64 % ceny všech součástek Trh telefonů pod 400 dolarů má proto letos spadnout o 22 % Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O tom, jak umělá inteligence vysává výrobní kapacity pamětí a žene ceny skoro veškeré elektroniky nahoru, jsme se detailněji rozepsali v samostatném článku. Čerstvá analýza společnosti Omdia teď ukazuje, kam to zašlo u nejlevnějších telefonů: paměť v nich stojí víc než celý zbytek přístroje dohromady. Proč paměť u levného mobilu přebila všechno ostatní Analytická společnost Omdia dělí trh podle ceny a u úplně nejlevnějších modelů kolem 99 dolarů (v přepočtu zhruba 2 tisíce korun) došla k číslu, které bere dech: samotná operační paměť tvoří až 64 % ceny všech součástek. Podíl ceny paměti na celkové ceně komponent chytrých telefonů (rozděleno dle cenových tříd) U širší levné třídy, tedy telefonů pod 400 dolarů (přibližně 9 tisíc korun), vyšplhala paměť na 59 % nákladů na materiál. Ještě ve třetím čtvrtletí loňského roku přitom šlo jen o 32 % – podíl se tak během pár měsíců zhruba zdvojnásobil. Paměťová krize: proč zdražují telefony, počítače i konzole – a jak dlouho to potrvá Adam Kurfürst Články Adam Kurfürst Články Příčina je stejná jako u zbytku elektroniky: firmy kolem umělé inteligence hromadně skupují paměťové čipy pro svá datacentra a výrobci Samsung, SK Hynix i Micron je odklánějí od spotřebního zboží. U nejlevnějších telefonů dopadá efekt nejtvrději – zbytek jejich součástek je tak levný, že zdražená paměť najednou převáží celý účet. Paměťová krize výrobce z nejlevnější třídy vytlačuje Omdia proto čeká, že se globální trh telefonů pod 400 dolarů letos propadne o 22 %. Levné modely se podle analytiků stávají neziskovými a značky se z téhle třídy podle zprávy „postupně a cíleně stahují“. Dražší telefony nad tuto hranici mají naopak i přes drahou paměť povyrůst zhruba o 5,7 %. Kdo v levné kategorii zůstane, sáhne po úsporách jinde. Omdia jmenuje slabší displeje, horší nebo méně fotoaparátů a starší generace procesorů. V praxi to znamená jediné: za stejné peníze dostanete méně, nebo za stejnou výbavu zaplatíte víc. Náznaky jsou vidět už teď. Nothing uvedl model Phone (4b) jen nepatrně levněji než schopnější Phone (4a) a Motorola letos u většiny řad Moto G i Razr ponechala stejné čipy jako u předchozích modelů. Přitěžuje i to, že Samsung utlumuje výrobu starších typů pamětí, což levné a středně drahé telefony zasáhne nejcitelněji. Co z toho plyne pro české kupující? Konkrétní české ceny zpráva neřeší – Omdia počítá v dolarech a v globálních dodávkách. Směr je ale pro tuzemského zájemce o levný telefon čitelný: nejlevnější třída se nejspíš ztenčí a to, co v ní zůstane, buď podraží, nebo přijde o kus výbavy. Přesná čísla v korunách uvidíme až podle toho, s čím na podzim a v příštím roce dorazí konkrétní modely. Jedno se ale dá říct už dnes – éra, kdy použitelný nový telefon stál pár tisíc a rok od roku trochu přidával, se kvůli paměti zadrhla. Kdo levný přístroj nutně nepotřebuje ihned, nejspíš neprohloupí, když se poohlédne i po loňských modelech, dokud jsou skladem za starou cenu. Sáhli byste dnes po levném telefonu, nebo si radši připlatíte za dražší model? Zdroje: Omdia, 9to5Google, Android Authority Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré telefony levný telefon Motorola Nothing operační paměť paměť Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024