Poslední rozloučení s OxygenOS a RealmeUI? Další verze se už možná nedočkají Hlavní stránka Zprávičky Koncern BBK postupuje ve změnách své globální strategie V rámci úspor nákladů zabije dvě populární grafické nadstavby Oppo, Realme i OnePlus již budou sdílet ColorOS Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 9.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva OxygenOS a RealmeUI mají dle důvěryhodného zdroje již brzy zaniknout a jejich místo přebere nadstavba ColorOS. Pro někoho se možná jedná o zprávu překvapivou, nicméně pokud se o chytré telefony z koncernu BBK zajímáte, jde o očekávaný krok. Vždyť sám Pete Lau oznámil, že se OxygenOS a ColorOS postupně sloučí již před pěti lety. Nyní by tak měl být tento proces dovršen. Mizí nejen OxygenOS a RealmeUI Pro uživatele chytrých telefonů Realme patrně nepůjde o nijak zásadní změnu, ostatně RealmeUI je již dlouho takovou verzí ColorOS s trochu odlišnými vizuálními prvky a osekanými některými funkcemi. To OxygenOS v telefonech OnePlus se sice softwaru od Oppo v průběhu let také výrazně přiblížil, přesto je zde výrazně více rozdílů a dlouholetým fanouškům značky se tak může změna kousat o něco hůře. Ve své podstatě však sloučení do značné míry podobných nadstaveb dává smysl už jen s ohledem na potenciální zrychlení vývoje a především úsporu nákladů. Není to však jediné hledisko, které tuto změnu provází. Jak se již dlouho v internetových kuloárech šušká, OnePlus to má na většině zahraničních trhů spočítané a do budoucna se z něj stane záležitost výhradně pro domácí trh a Indii. Zato Realme by právě domácí trh mělo opustit a vydat se do světa spolu s mezinárodně výrazně posíleným zastoupením značky Oppo, které tak bude v rámci těchto tří značek jediné zastávat úlohu skutečně globálního hráče. Myslíte, že BBK s novou strategií uspěje a Realme spolu s Oppo zabodují i na našem trhu? Zdroj: smartprix.com Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android aktualizace BBK ColorOS OnePlus Oppo Realme Mohlo by vás zajímat Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1.2025 Takto má vypadat nástupce povedeného dostupného tabletu OnePlus Go. Přináší velkou baterii a extra plynulý displej Adam Kurfürst 28.12.2024 Máte po krk obřích mobilů? OnePlus chystá výkonnou bestii v menším těle Adam Kurfürst 7.12.2024 Nejlepší telefony do 5 tisíc korun: Do redakčního výběru se dostaly tyto kousky Jakub Kárník 20.10.2023 OnePlus 13R bude skutečný zabiják vlajek! Potěší velkou baterií a fantastickým výkonem Adam Kurfürst 4.12.2024 Přenos dat do nového telefonu je hračka, ukážeme jak na to! Jozef Cmar 24.12.2023