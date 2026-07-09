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Poslední rozloučení s OxygenOS a RealmeUI? Další verze se už možná nedočkají

  • Koncern BBK postupuje ve změnách své globální strategie
  • V rámci úspor nákladů zabije dvě populární grafické nadstavby
  • Oppo, Realme i OnePlus již budou sdílet ColorOS

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Vašek Švec
Vašek Švec
9.7.2026 14:00
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OxygenOS a RealmeUI
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OxygenOS a RealmeUI mají dle důvěryhodného zdroje již brzy zaniknout a jejich místo přebere nadstavba ColorOS. Pro někoho se možná jedná o zprávu překvapivou, nicméně pokud se o chytré telefony z koncernu BBK zajímáte, jde o očekávaný krok. Vždyť sám Pete Lau oznámil, že se OxygenOS a ColorOS postupně sloučí již před pěti lety. Nyní by tak měl být tento proces dovršen.

Mizí nejen OxygenOS a RealmeUI

Pro uživatele chytrých telefonů Realme patrně nepůjde o nijak zásadní změnu, ostatně RealmeUI je již dlouho takovou verzí ColorOS s trochu odlišnými vizuálními prvky a osekanými některými funkcemi. To OxygenOS v telefonech OnePlus se sice softwaru od Oppo v průběhu let také výrazně přiblížil, přesto je zde výrazně více rozdílů a dlouholetým fanouškům značky se tak může změna kousat o něco hůře. Ve své podstatě však sloučení do značné míry podobných nadstaveb dává smysl už jen s ohledem na potenciální zrychlení vývoje a především úsporu nákladů.

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Není to však jediné hledisko, které tuto změnu provází. Jak se již dlouho v internetových kuloárech šušká, OnePlus to má na většině zahraničních trhů spočítané a do budoucna se z něj stane záležitost výhradně pro domácí trh a Indii. Zato Realme by právě domácí trh mělo opustit a vydat se do světa spolu s mezinárodně výrazně posíleným zastoupením značky Oppo, které tak bude v rámci těchto tří značek jediné zastávat úlohu skutečně globálního hráče.

Myslíte, že BBK s novou strategií uspěje a Realme spolu s Oppo zabodují i na našem trhu?

Zdroj: smartprix.com

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O autorovi

Vašek Švec

Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi

Vašek Švec
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