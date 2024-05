Společnost Oura oznámila na svém webu dvojici nových funkcí

Prsteny budou nově umět měřit dva nové parametry

Pomohou se sledováním srdce i celkové kondice

Prsteny Oura jsou zaměřené na sledování zdraví, spánku a jedná se zdaleka o nejpopulárnější firmu ve svém odvětví. To nemusí trvat dlouho, jelikož prsteny chystají velcí hráči jako například Apple či Samsung. To si finská společnost dobře uvědomuje a proto se snaží neusnout na vavřínech. Do své aplikace chystá zavést dva nové parametry: kardiovaskulární věk a kardio kapacitu. Tyto metriky slibují hlubší vhled do celkového stavu srdce a oběhového systému.

Kardiovaskulární věk udává, jak „staré“ je vaše srdce ve srovnání s vaším věkem. Vypočítává se na základě dat o variabilitě srdeční frekvence, tuhosti tepen a dalších faktorů. Jde tedy o užitečné měřítko pro hodnocení rizika kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou infarkty a mrtvice, takže uživatelé získají představu o tom, zda jejich životní styl a fyzická aktivita prospívají zdraví srdce, nebo jej naopak zatěžují.

Kardio kapacita se zaměřuje na maximální množství kyslíku, které dokáže vaše tělo využít při zátěži, v podstatě jde o údaj VO2Max, který známe z chytrých hodinek. Slouží tedy jako ukazatel vytrvalosti. Oura na svých stránkách uvádí, že vysoká kardiovaskulární kapacita je úzce spjata se zdravým srdcem a oběhovým systémem, a proto ji lze vnímat jako další důležitý parametr pro posouzení celkové kondice.

Kromě samotných měření hodlá společnost uživatelům poskytovat i personalizované tipy na zlepšení kardiovaskulárního zdraví, spánku a celkového tréninku. Tyto tipy budou vycházet z individuálních dat a cílů uživatele.

Budou se vám hodit nová data z Oura Ringu?

Zdroj: Oura