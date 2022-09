Není to tak dávno, co jsme vás informovali o zajímavé kolaboraci mezi společnostmi Oura a Gucci, které světu ukázaly, jak dobře se dá spojit technologie s módou. Právě vzhled je totiž jediným prvkem, který Gucci x Oura Ring odděluje od klasické třetí generace. Nutno však dodat, že si za něj nechají tučně zaplatit, jak to ostatně bývá u italské značky zvykem. Na rozdíl od klasického Oura Ringu přichází Gucci varianta s dokonale kulatým tvarem a toho se nyní dočkají i zákazníci, kteří po speciální edici neprahnou.

Nový Oura Ring Gen 3 Horizon nepřináší žádné nové funkce. Ostatně na vydání nové generace by bylo trochu brzy, ta třetí není na trhu ani rok. Namísto toho se snaží vyhovět zákazníkům, kterým se nelíbí hranatý hrbolek u současné generace a přichází se zcela kulatou variantou. Kromě toho je k dispozici také nová barevná verze Rose Gold, se kterou jsme se u klasické verze Oura Ring Gen 3 Herritage z listopadu 2021 setkat nemohli.

Introducing the Oura Gen3 Horizon

Můžeme tedy počítat se sedmidenní výdrží na jedno nabití, sledováním srdečního tepu, hladiny okysličení krve a samozřejmě také podrobnou analýzou spánku, což je vůbec původní myšlenka tohoto chytrého prstenu. Pokud byste se o něm chtěli dozvědět více informací, určitě mrkněte na naší recenzi druhé generace.

Nový Oura Ring Gen 3 Horizon je k dispozici ve stříbrné, černé, růžově zlaté, zlaté a matně černé verzi. Začíná na 367 eurech, což je asi 9 000 korun. Nejdražší růžově zlatá varianta pak vychází na 576 eur, tedy nějakých 14 200 korun. Jestliže vás prsten láká a odrazuje vás vysoká cena, model Herritage lze koupit už od 314 eur (7 700 korun) a pokud budete jen trochu pátrat po affiliate linku, můžete si výslednou cenu ještě o více než 1 200 korun ponížit.

Zdroj: Oura