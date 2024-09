Společnost Weave představila revolučního osobního robota

Pomůže s domácími pracemi nebo vás obslouží

Na trh se dostane už na podzim 2025

Pokud patříte mezi fandy sci-fi a s nadšením sledujete vývoj ve světě robotiky, tak tahle zpráva vás dostane do kolen – společnost Weave právě představila osobního robota jménem Isaac. Má být všestranný, zvládat velké množství úkolů a rozumět bude textovým příkazům, vašemu hlasu nebo ho nastavíte přes mobilní aplikaci.

Isaac má být zejména univerzálním pomocníkem. Má zvládat velké množství úkonů potřebných při obstarávání domácnosti, jako například:

uklízet poházené věci

složit vyprané prádlo

zalít květiny

zjistit nedostatek krmiva u mazlíčků a doplnit ho

uspořádat stůl

otřít povrchy

vyhledat ztracené předměty (například peněženku nebo klíče)

Kromě toho, že má být univerzálním domácím uklízečem, dokáže své majitele i obsloužit – přinést jim nápoje nebo jídlo, ale třeba i donést obuv nebo knihu. Aby toho nebylo málo, díky své vestavěné kameře dokáže pořizovat i fotografie – takže ho můžete požádat o vyfocení sebe nebo čehokoliv jiného.

Aktualizace vylepší schopnosti

Už teď se zdá, že toho bude robot od Weave umět neskutečně mnoho. Ale společnost slibuje, že jeho autonomní schopnosti se budou časem ještě zlepšovat díky různým aktualizacím. Robot má být také schopen učit se – pokud mu například řeknete nebo ukážete, kam daný předmět v domácnosti patří, díky zabudované umělé inteligenci si to zapamatuje a příště ho tam uloží už sám.

Isaac bude propojený s mobilní aplikací, pomocí níž mu nejen můžete zadávat na dálku příkazy, ale budete dostávat i notifikace o tom, co právě dělá. A zároveň v ní vše uvidíte jeho „očima“ – můžete tedy v reálném čase sledovat, co zrovna dělá. A když ho nebudete potřebovat? Jeho kamera se deaktivuje a sklopí, vypne se mikrofon a robot se sám složí do svého nabíjecího krytu.

Meet Isaac, the first robot assistant built for the home

Data, která robot získá, by neměla uniknout nikam dál – ani ke společnosti Weave. Vše, co se naučí, se má ukládat pouze do lokální paměti.

A teď to nejdůležitější – tento robot sestrojený v Kalifornii by se k prvním zákazníkům měl dostat už na podzim příštího roku. Společnost zatím chystá 30 Isaaců, na něž už spustila rezervace. Zároveň je nutné složit zálohu ve výši 1 000 dolarů (asi 22 70o Kč). Za robota je pak možné zaplatit dvěma způsoby – buď předem složit celkovou částku 59 000 dolarů (asi 1 338 000 Kč) nebo si ji rozložit do 48 měsíčních splátek o výši 1 385 dolarů (asi 31 400 Kč).

Lákalo by vás mít doma osobního robota?

Zdroj: weaverobots.com