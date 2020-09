Oppo brzy představí své první Smart TV. Na co se těšit?

Společnost Oppo brzy představí své první Smart TV. Firma to oficiálně oznámila na tiskové konferenci OPPO Developer Conference 2020, na které mimo Oppo Watch ECG Edition představila také systém ColorOS 11.

Příchod televizorů Oppo nejprve potvrdila certifikace 3C, aby to o pár týdnů později firma oficiálně potvrdila. Dle certifikací a předchozích úniků bude výrobcem těchto televizorů firma TPV Display Technology (Xiamen) Co. Ltd. Ta vyrábí monitory a televizory také pro společnosti jako AOC či Philips. Nejedná se tedy rozhodně o žádného nováčka.

Televizí se dočkáme nejprve ve dvou velikostech – 55 a 65 palců. Specifikace obou modelů zůstávají prozatím utajeny, neznáme ani základní informace jako rozlišení nebo operační systém. Oppo však prozradilo, že se oficiálního představení dočkáme již v říjnu tohoto roku. Jsou tedy prakticky za rohem.

Jakou televizi máte doma vy?