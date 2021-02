Oppo má patent přední kamery, která jezdí v rámečku tam a zpět. K čemu?

Jak do telefonu umístit přední fotoaparát? Tuto otázku si pokládá hodně výrobců mobilních telefonů a velká většina z nich operuje hned s několika variantami. Už jsme měli příležitost prakticky vyzkoušet nebo alespoň ve výkresech vidět konzervativní i hodně odvážná řešení. ZTE už například prodává mobil s foťákem ukrytým pod vrstvou displeje a firmy dál přemýšlejí, kudy se vydat. S několika dalšími variantami evidentně pracuje také Oppo, které má například zajímavý patent na horizontálně posuvný přední foťák.

Tato čínská značka je vlastně výstřelky v oblasti umístění a používání objektivů známá. Můžeme zmínit modely Find X nebo Reno 10x zoom. Aktuální patent ukazuje na řešení, které počítá s čočkou pohybující se podél horního okraje v jakési drážce. Její přesun by měl přitom zařizovat ukrytý motorek. Hlavní výhodou tohoto mechanismu by mohlo být například pořizování 3D snímků, přičemž by uživatel nemusel hýbat mobilem. Sejmutí prostoru z více úhlů by obstaral pohybující se objektiv.

Tento horizontálně posuvný přední foťák zatím existuje jen na papíře (vizuály a animaci zařídil známý server Lets Go Digidal), nicméně Oppo už několikrát prokázalo, že se experimentovat nebojí a patent by mohlo dotáhnout až k výrobě. V tomto případě tedy vidíme šance, že firma nenechá nápad jen v šuplíku, v poměru 50:50.

Jaké řešení předního foťáku vám nejvíc vyhovuje?

Zdroj: GSMArena