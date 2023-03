Společnost Oppo dnes mimo nová bezdrátová sluchátka uvedla na trh také nový tablet Oppo Pad 2. Jak již název napovídá, jde o druhou generaci, která se velice podobá nedávno představenému OnePlus Padu.

Přední stranu pokrývá 11,6palcový LCD LTPS panel s rozlišení 2000 x 2800 pixelů a až 144Hz obnovovací frekvencí. Netradiční je také poměr stran – 7:5, což se hodí především při multitaskingu. Nejde sice o OLED panel, ale na MWC jsme si mohli osahat právě tablet od OnePlus a musíme říct, že jde o jeden z nejkvalitnějších LCD panelů u tabletů, který jsme kdy viděli.

Výkon dostává na starost čipset MediaTek Dimensity 9000 v kombinaci s 8/12 GB RAM typu LPDDR5 a 256/512GB úložištěm typu UFS 3.1. Měl by si tedy poradit i s těmi nejnáročnějšími úkony včetně hraní náročných her. Na zadní straně se nachází jediný 13Mpx hlavní fotoaparát, o selfies a videohovory se postará 8Mpx selfie kamerka. Výdrž obstarává 9510mAh baterie s podporou 67W nabíjení. Nechybí podpora pro stylu Oppo Pencil 2. A cena? Ta činí v případě 8/256GB verze 2 999 CNY, což je asi 9 600 korun bez daně. V tuto chvíli ale není jasné, zda se podívá i do Evropy.

Co říkáte na nový tablet Oppo?

