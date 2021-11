Oppo má patent na nový rolovací telefon. Tohle by šlo, ne?

V současné chvíli je to vlastně jen Samsung, kdo dokáže na trh sebevědomě posílat flexibilní telefony a ještě na nich slušně vydělávat, nicméně i další firmy si na tuto oblast dál brousí zuby a možná se s větší vervou přidají později. Minimálně patenty a koncepty tomu napovídají. Mezi další značky patří například i čínské Oppo, které dokonce dlouhodobě pokukuje spíš po rolovací konstrukci. Dokazuje to třeba funkční prototyp telefonu X 2021, který jsme měli možnost vyzkoušet. Teď je tu nový patent, tradičně poutavě vizualizovaný redakcí LetsGoDigital.

Oppo Rollable Phone 2022 | Introduction

Zatímco model Oppo X 2021 a také většina podobných konceptů od jiných firem pracuje s myšlenkou odvíjet displej do boku a vytvořit z tradičního mobilního tvaru čtverec, nově zamýšlený přístroj by na to šel opačně. Z menšího čtverce by se díky odrolování směrem nahoru stal displej s klasickým poměrem stran. Bylo by to podobné jako u Galaxy Z Flip, nicméně díky rolování namísto ohýbání s jednou velkou výhodou – displej by byl stále na povrchu mobilu. Měl by nabízet spousty běžných úkonů, i když by byl menší. Za nás je tento nápad rozhodně dobrý a je to cesta, kterou by se mohl mobilní průmysl vydat.

Jak se vám líbí tato konstrukce?

