Oppo Find X7 Pro nabídne unikátní fotoaparát. Čím zaujme?

Oppo Find X7 Pro bude poháněno procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Základní Oppo Find 7 se naopak spolehne na Mediatek Dimensity 9300

Těšte se na fotoaparáty, Oppo si na nich dá pořádně záležet

Teleobjektiv je dnes nedílnou součástí většiny dražších mobilních telefonů a na tom se nic nezmění ani v roce 2024. Oppo Find X7 Pro ale chce jít ještě dál a má nabídnout teleobjektivy rovnou dva. Pokud k tomu připočítáme pořádnou výbavu a zajímavý design, telefon má slušnou šanci na trhu uspět.

Novinky od společnosti Oppo se budou spoléhat na dvojici nejvýkonnějších procesorů ve světě Android, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a Mediatek Dimensity 9300. Bude zajímavé sledovat, jak si oba procesory povedou v telefonech od jednoho výrobce, v testu Antutu Benchmark dokázalo Oppo Find X7 zabodovat pořádně. Jak jsou na tom fotoaparáty? Kromě hlavního snímače LYT-900 s rozlišením 50 megapixelů se můžeme těšit na senzor IMX890 se stejným rozlišením a 2.7x přiblížením, senzor IMX858 (opět s rozlišením 50 megapixelů) nabídne 6x optický zoom.

Jak bude fotit senzor LYT-900? Brzy se to dozvíme

Pěkná kombinace, která by měla pokrýt většinu běžných situací. Speciální senzor hlavního fotoaparátu by měl být použitý rovněž u chystaného Xiaomi 14 Ultra, zmíníme se o něm v samostatném článku. Chystané Oppo Find X7 Pro může ohrozit pozici Huawei Mate 60 Pro+, který vládne žebříčku DXO.

Dva teleobjektivy zní unikátně, úplná novinka ve světě mobilních telefonů to ale není. Sám jsem několik let používal Huawei P40 Pro+, který dva teleobjektivy má. Jeden s trojnásobným přiblížením, druhý rovnou s desetinásobným přiblížením. Přiznám se ale, že jsem nejvíce využíval právě trojnásobné přiblížení, to mi přijde akorát pro běžné použití. Druhý objektiv se dá nouzově použít jako dalekohled, udržet obraz v klidu při fotografování na nejvyšší stupeň přiblížení není jednoduché. Kombinace použitá u Oppo Find X7 Pro se mi jeví použitelnější…

Google znovu vylepšil své vyhledávání! Na co se zaměřil? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Potřebujete u telefonu optický zoom?

Zdroj: gizmochina