Takový fotomodul jste ještě neviděli! Kdo jej použije?

Fotomoduly některých telefonů jsou doslova obří

Hodně výrazné fotoaparáty má například Xiaomi 13 Ultra

Chystaná vlajková loď nabídne fotomodul netradičních tvarů

Fotoaparáty jsou klíčovou součástí moderních mobilních telefonů. O úspěchu a neúspěchu často rozhoduje právě kvalita fotoaparátů, někdy se k tomu přidává rovněž otázka vzhledu. U přední strany dnešních telefonů není moc co vymýšlet, zkrátka displej s minimálními rámečky.

To zadní strana může být mnohem zajímavější. Výrobci mohou vsadit na netradiční materiály, do popředí se dostává co nejatraktivnější provedení fotomodulu, který se tak stává poznávacím znamení řady telefonů. Který výrobce se chystá nasadit řešení z fotografií?

Fotografie by měly zachycovat OPPO Find X7 Pro a pokud se jejich pravost potvrdí, budeme se dívat na jeden z nejzajímavějších fotomodulů u současných telefonů. Otázkou zůstává, jestli Oppo nakonec zvolí právě toto řešení, jiné úniky zobrazují odlišný design zadní strany, na potvrzení si ještě počkáme.

Na fotografiích ale tento fotomodul vypadá moc pěkně a určitě bych byl rád, kdyby Oppo šlo touto cestou. V současnosti používám Xiaomi 13 Ultra, u něj je fotomodul rovněž důležitou součástí designu. A jinak tomu není ani u OnePlus 12, tam se mi zvolené řešení moc líbí. A mohl bych takto ještě dlouho pokračovat…

Líbí se vám fotomodul na fotografiích?

Zdroj: gizmochina