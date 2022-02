Oppo Find X5 Pro: další ultimátní TOP model na obzoru?

Smartphony společnosti Oppo se u nás, i kvůli omezené nabídce, možná netěší takové oblibě jako ty od spřízněného OnePlus, rozhodně by však byla chyba je zcela ingorovat. Zvlášť pokud výrobce přichází se specialitami jako skládací Oppo Find N či mikroskopem vybavené Oppo Find X3 Pro. A právě druhý jmenovaný smartphone by se měl v tomto roce dočkat svého pokračovatele. Výrobce se přitom rozhodl vypustit číslovku 4 a rovnou pro nás připravuje model Oppo Find X5 Pro. A dle řady úniků se rozhodně máme na co těšit.

Špičkový výkon a spojení s Hasselblad

Patrně málokoho překvapí, že výkon bude v případě smartphonu Oppo Find X3 Pro zajišťovat čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Stejně jako v případě předešlého Oppo Find X3 Pro se pak budeme moci spolehnout na přítomnost 12GB RAM a 256GB úložiště. Novinkou je ovšem neurální jednotka (NPU) Oppo MariSillicon X, která má za úkol zpracování obrazu z fotoaparátů.

Ty by měly být na zádech celkem 3. Primární fotoaparát má – stejně jako u předchůdce – spoléhat na 50MPx snímač Sony IMX766, na jehož vývoji se mělo podílet i samotné Oppo. Dále zde máme informace o použití 32MPx ultraširokoúhlého snímače Sony IMX709 a v neposlední řadě 13MPx snímače Samsung S5K3M5 u fotoaparátu s optickým zoomem. Mikroskopového fotoaparátu s 60x přiblížením se tentokrát bohužel nejspíš nedočkáme. Již dříve pak prosákly informace o spojení s fotografickou legendou Hasselblad. To tak nebude exkluzivní pouze pro smartphony OnePlus. Nechme se ovšem překvapit, zda také v případě smartphonů Oppo bude mít Hasselblad na svědomí především barevné ladění snímků.

Ty si pak budete moci prohlédnout na 6,78″ AMOLED LTPO 2.0 displeji s 2K+rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Přítomnost hlasitých stereoreproduktorů či čtečky v displeji pak lze brát prakticky jako standard v této cenové kategorii. Polepšit by si ovšem měla baterie, která by měla nabídnout kapacitu 5 000 mAh. Chybět nebude ani podpora rychlého nabíjení a to konkrétně 80W prostřednictvím USB-C konektoru a 50W bezdrátového. Výrobce pak již podruhé v řadě využije záda z jednoho kusu skla s vypouklým modulem fotoaparátu. Vedle toho by však Oppo Find X5 Pro mělo být dostupné také ve verzi s keramickými zády.

Zaujalo vás Oppo Find X5 Pro, nebo preferujete TOP modely pro náš trh tradičnějších značek?

Zdroje: androidcommunity.com, GSMArena.com