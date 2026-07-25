Nový král výdrže? Oppo vměstná 10 000 mAh baterii do překvapivě tenkého těla Hlavní stránka Zprávičky Připravované Oppo A7 Pro Max se bude chlubit 10 000 mAh baterií, navenek to ale nedá znát Mezi zajímavosti novinky se má zařadit také zbrusu nový čipset od Qualcommu Koho by připravovaná novinka mohla zaujmout? Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 25.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva S příchodem Si/C baterií se udála menší revoluce v oblasti kapacity baterií ve smartphonech. Krásnou ukázkou může být připravované Oppo A7 Pro Max. To má nabídnout rovnou 10 000mAh baterii a přitom si zachovat střídmou tloušťku. Vedle toho však zaujme také novým čipsetem Snapdragon od Qualcommu. Snapdragon 4 Gen 5 a 10 000mAh Nový čipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 je určený pro dostupné telefony. Výrobce se u něj chlubí zejména 4nm výrobním procesem a mezigeneračně o 77% vyšším grafickým výkonem. Čipset také podporuje až 144Hz displeje a dokonce i natáčení videa ve 4k. Na druhou stranu se však vrátil o krok zpět co se pamětí týče a podporuje pouze LPDDR4x. Qualcomm tak evidentně reaguje na současnou paměťovou krizi. Jak velkou RAM či úložiště nabídne nové Oppo A7 Pro Max však zatím netušíme. Zmíněná 10 000mAh baterie je pak zabudována do těla o tloušťce pouhých 8,47 mm, hmotnost by pak měla dosahovat 226 gramů. Takto velká baterie si pak žádá dostatečně rychlé nabíjení, v tomto konkrétním případě o výkonu 80W. Další výbava telefonu by měla zahrnovat 6,78″ AMOLED displej o 1,5k rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Chybět dokonce nebude ani čtečka otisků prstů integrovaná do displeje. O něco skromnější má být výbava na zádech složená z 50MPx hlavního fotoaparátu a 2MPx pomocného senzoru. Prozatím pak nemáme informace o datu uvedení ani případné globální dostupnosti. Zrovna tak je možné, že se na evropský trh dostane upravený model s menší baterií. Ve zmíněné konfiguraci s úsprným čipsetem by se však skutečně mohlo jednat o naprostého krále výdrže na jedno nabití mezi běžnými smartphony. Líbilo by se vám Oppo A7 Pro Max s 10 000 mAh baterií na našem trhu? Zdroj: 91mobiles.com Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář baterie levný telefon Oppo Mohlo by vás zajímat Druhé véčko od Xiaomi prý nabídne fantastické zlepšení. Ocení ho každý Adam Kurfürst 6.1.2025 HMD představilo extrémně levný smartphone. Co nástupce Nokie nabízí? Jana Skálová 6.1.2025 Google Pixel se naučil skvělý trik při nabíjení, dohání tak konkurenci Libor Foltýnek 13.12.2024 Xiaomi Redmi Note 14 4G bude skvělý telefon za babku. Vydrží déle a nabídne vyšší výkon Adam Kurfürst 16.12.2024 Konec dobíjení elektromobilů? Baterii budete moci obratem vyměnit za plně nabitou Jana Skálová 29.12.2024 Nový Honor Magic7 Lite vsadil všechny trumfy na baterii. Kapacitou skutečně překvapí, ale co zbytek výbavy? Adam Kurfürst 3.1.2025