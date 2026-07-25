Nový král výdrže? Oppo vměstná 10 000 mAh baterii do překvapivě tenkého těla

  • Připravované Oppo A7 Pro Max se bude chlubit 10 000 mAh baterií, navenek to ale nedá znát
  • Mezi zajímavosti novinky se má zařadit také zbrusu nový čipset od Qualcommu
  • Koho by připravovaná novinka mohla zaujmout?

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Vašek Švec
Vašek Švec
25.7.2026 22:00
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Oppo A7 Pro Max
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S příchodem Si/C baterií se udála menší revoluce v oblasti kapacity baterií ve smartphonech. Krásnou ukázkou může být připravované Oppo A7 Pro Max. To má nabídnout rovnou 10 000mAh baterii a přitom si zachovat střídmou tloušťku. Vedle toho však zaujme také novým čipsetem Snapdragon od Qualcommu.

Snapdragon 4 Gen 5 a 10 000mAh

Nový čipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 je určený pro dostupné telefony. Výrobce se u něj chlubí zejména 4nm výrobním procesem a mezigeneračně o 77% vyšším grafickým výkonem. Čipset také podporuje až 144Hz displeje a dokonce i natáčení videa ve 4k. Na druhou stranu se však vrátil o krok zpět co se pamětí týče a podporuje pouze LPDDR4x. Qualcomm tak evidentně reaguje na současnou paměťovou krizi.

Jak velkou RAM či úložiště nabídne nové Oppo A7 Pro Max však zatím netušíme. Zmíněná 10 000mAh baterie je pak zabudována do těla o tloušťce pouhých 8,47 mm, hmotnost by pak měla dosahovat 226 gramů. Takto velká baterie si pak žádá dostatečně rychlé nabíjení, v tomto konkrétním případě o výkonu 80W. Další výbava telefonu by měla zahrnovat 6,78″ AMOLED displej o 1,5k rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Chybět dokonce nebude ani čtečka otisků prstů integrovaná do displeje.

Oppo A7 Pro Max

O něco skromnější má být výbava na zádech složená z 50MPx hlavního fotoaparátu a 2MPx pomocného senzoru. Prozatím pak nemáme informace o datu uvedení ani případné globální dostupnosti. Zrovna tak je možné, že se na evropský trh dostane upravený model s menší baterií. Ve zmíněné konfiguraci s úsprným čipsetem by se však skutečně mohlo jednat o naprostého krále výdrže na jedno nabití mezi běžnými smartphony.

Líbilo by se vám Oppo A7 Pro Max s 10 000 mAh baterií na našem trhu?

Zdroj: 91mobiles.com

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O autorovi

Vašek Švec

Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi

Vašek Švec
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